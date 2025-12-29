El torero Morante de la Puebla y la ganadería Victorino Martín, Oreja y Hierro de Oro 2025 de RNE

Archivo - El torero Morante de la Puebla durante la entrega de la 55ª edición de los premios 'Oreja de Oro' y 'Hierro de Oro', en la Plaza de Toros de las Ventas, a 7 de marzo de 2023, en Madrid (España). Los galardonados, el diestro Morante de la Puebla - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El torero sevillano José Antonio Morante y la ganadería de Victorino Martín han sido galardonados con la Oreja de Oro y el Hierro de Oro, respectivamente, que otorga Radio Nacional de España (RNE).

Así, la LVIII Oreja de Oro ha recaído en Morante de la Puebla, que logró un total de 23 puntos frente a los demás finalistas, que fueron David de Miranda (seis puntos), Borja Jiménez (cuatro puntos), Pablo Aguado (tres puntos), Emilio de Justo (dos puntos) y Alejandro Talavante (un punto).

El XIV Hierro de Oro premió a la ganadería de Victorino Martín, que obtuvo un total de 19 puntos aunque a continuación quedaron Santiago Domecq (ocho puntos), Victoriano del Río (cinco puntos), La Quinta (cuatro puntos), Jandilla (dos puntos) y Fuente Ymbro (un punto).

Morante ha asegurado, tras conocer el premio y en declaraciones a RNE, que ahora mismo está "luchando y poniéndole mucha ilusión a que pase el mal tiempo y venga el bueno".

Tras agradecer el premio, Morante de la Puebla, preguntado por si su retirada en la corrida del pasado 12 de octubre en Las Ventas fue un punto final o un punto y aparte, ha reconocido que le gustaría que fuera "un punto y aparte" y que aunque esa es su "esperanza, lucha e ilusión", nunca se sabe.

Los trofeos los otorga el programa 'Clarín', decano de los espacios taurinos radiofónicos -que se emite los sábados y domingos a las 22:35 horas en Radio 5, Radio Exterior de España y RNE Audio-, y son el resultado de las votaciones de sus oyentes, corresponsales y colaboradores.

La Oreja de Oro al mejor torero se entrega desde 1968 y el Hierro de Oro premia a las mejores ganaderías desde 2012. Además, desde 1984, año de la mortal cogida a Paquirri, en algunas ediciones se concede una Oreja de Oro Especial a prestigiosas figuras del toreo, como reconocimiento a su trayectoria o su relevancia.