Las tormentas dejarán chubascos fuertes y granizo en la mitad norte y pondrán en aviso a ocho comunidades

Archivo - Imagen de grandes ramas arrancadas de los árboles en la avenida Alberto Jiménez Becerril de Sevilla a causa del fuerte viento del temporal que barre gran parte de Andalucía A 2 de febrero de 2026 en Sevilla, (Andalucía, España). La Agencia Estat - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán este sábado en aviso a ocho comunidades autónomas (Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja) con chubascos que podrán ser localmente muy fuertes y acumulados significativos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En Navarra los avisos llegarán a nivel naranja por la tarde.

AEMET ha explicado que la jornada estará marcada por una situación de inestabilidad en la mayor parte de la Península debido al paso de un sistema de bajas presiones, que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos con tendencia a abrirse claros por el oeste al final del día. Se espera que precipite en la mayor parte del territorio, aunque de forma débil y ocasional en la mitad sur y en Cataluña, mientras que en el cuadrante suroeste las lluvias serán poco probables.

Los chubascos serán más intensos en la mitad norte, acompañados de tormenta y ocasionalmente granizo, especialmente por la tarde. Las intensidades más fuertes se esperan en el área cantábrica, La Rioja, norte de Aragón, este y norte de Castilla y León, nordeste de Castilla-La Mancha y Navarra, donde podrán ser localmente muy fuertes. El organismo también apunta a posibles nevadas débiles en cumbres del Pirineo. Baleares quedará al margen de las precipitaciones, con abundante nubosidad de tipo alto, y en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las temperaturas máximas descenderán en la Península, a excepción del Ampurdán y puntos del este y sureste peninsular, donde habrá pocos cambios o algunos ascensos. En los archipiélagos también se esperan pocos cambios, mientras que las mínimas subirán en el centro y sur de la vertiente atlántica y se mantendrán estables en el resto.

En cuanto al viento, soplará de componentes este y sur en el Mediterráneo y la mitad este peninsular, con carácter moderado en Baleares, litorales del sureste, Ampurdán, la Ibérica, el este de la meseta Sur, el Ebro y el Cantábrico oriental, donde se prevén rachas muy fuertes. En el resto de la Península predominará el viento de componente sur rolando a oeste, con intervalos moderados en el Sistema Central, la meseta Norte y los litorales de Galicia y Huelva. En Canarias soplará alisio de flojo a moderado.