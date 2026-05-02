Las tormentas dejarán mañana chubascos fuertes y granizo en gran parte del país y pondrán en aviso a ocho comunidades

Archivo - Tormenta a su paso por el centro de Valencia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán este domingo en aviso amarillo a ocho comunidades autónomas -Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana- con chubascos que podrán ser localmente fuertes en amplias zonas del país, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

AEMET ha explicado que la jornada estará marcada por la inestabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y una tendencia a abrirse claros en regiones del sur y oeste peninsular al final del día.

Las precipitaciones, acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo, se darán desde primeras horas en amplias zonas de los tercios norte y este peninsular y del centro, y se extenderán durante la mañana a Baleares.

Durante la primera mitad del día los chubascos podrán ser fuertes en las propias islas, en los litorales del sureste y en el nordeste de Castilla-La Mancha. A partir de las horas centrales, las tormentas se intensificarán y la probabilidad de intensidades localmente fuertes se extenderá al área cantábrica, el alto Ebro, La Rioja, Aragón, el este de Castilla-La Mancha, Murcia y los interiores de la Comunitat Valenciana.

En cotas altas del extremo norte peninsular podría caer algún copo de nieve. En Canarias el tiempo será estable, con cielos poco nubosos al sur y nubosos en el norte con tendencia a despejar.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y Galicia, mientras que predominarán los aumentos en el interior este y centro norte peninsular, así como en el oeste de Alborán. Las mínimas bajarán en las vertientes atlántica y cantábrica, con pocos cambios en el resto. En los archipiélagos la variación será escasa.

En cuanto al viento, soplará de componente este rolando a sur en Baleares, la fachada oriental y el tercio nordeste peninsular, en general flojo salvo en el archipiélago y el Ampurdán, donde será moderado. En el resto de la Península predominará el viento flojo de componente oeste con tendencia a arreciar durante la tarde, especialmente en los litorales de Andalucía. En Canarias soplará alisio de flojo a moderado.