Torres reprocha a VOX que eliminara la Unidad Valenciana de Emergencias antes de la dana y este dice: "No era necesaria"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reprochado este miércoles a VOX la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) antes de la dana del 29 de octubre, mientras que la formación que lidera Santiago Abascal ha defendido que la Comunidad Valenciana la eliminó "porque no era necesaria, en primer lugar, porque no existía".

"Se trataba de una iniciativa embrionaria adoptada por el Gobierno del Botànic en su último compás. Si tan necesario hubiese sido, la habrían adoptado ocho años antes y no ocho años después de haber entrado en el gobierno de la Generalitat", ha manifestado el diputado de VOX Carlos Flores cuando el ministro le ha preguntado "si después de lo que ha pasado, su grupo político se reafirma en que fue una buena decisión eliminar la Unidad Valenciana de Emergencia", eso que "llamaban chiringuito".

Torres ha agregado que fue "el gobierno de Ximo Puig quien lo creó y fue un gobierno del Partido Popular y VOX quien decidió enviar esos fondos a otras cuestiones y eliminar un órgano que, de haber existido, indudablemente hubiese sido capital y clave ante las decisiones que se debieron tomar" frente la catástrofe natural.

Ante las críticas del parlamentario de VOX sobre las ayudas a los damnificados de la dana, el ministro Torres ha indicado que hasta este martes se han abonado más de 4.531 millones de euros, de los cuales 2.221 millones de euros por parte del Gobierno de España. "No se devuelve ni uno solo de esos euros, ni uno solo", ha añadido.

Según el diputado Carlos Flores, buena parte de las ayudas provienen del Consorcio de Compensación de Seguros, es decir, del "bolsillo de los españoles", y el Ejecutivo central "ha hecho frente únicamente al pago del 7,88% de las solicitudes de ayuda por los distintos conceptos, una cifra que es seis veces inferior al 46% de las peticiones de ayuda atendidas por la Generalitat Valenciana".

El portavoz de VOX ha afirmado que el PSOE gobernó en la Comunidad "ocho de los nueve años anteriores a la dana" del 29 de octubre que arrasó Valencia porque no se realizaron las obras "necesarias" para evitarlo. "Ustedes no aprenden, no aprenden, no escarmientan y no asumen responsabilidades", ha aseverado Flores.

Por su parte, el ministro ha replicado: "La pregunta es, ¿por qué en los fenómenos posteriores la propia Generalitat envía los avisos y las alertas de manera inmediata? ¿No ven que eso es una corrección clara de lo que hicieron el día 29 de octubre?". Ángel Víctor Torres ha insistido en que el día de la dana "a las 8 de la mañana se lanzó un aviso rojo que dice claramente" que las recomendaciones son evitar "desplazamientos ante una situación que puede ser catastrófica".

"Está claramente legislado y regulado quién es el competente en cada una de las actuaciones ante un fenómeno natural adverso. Y no hay ninguna duda desde el punto de vista político, no hay ninguna duda desde el punto de vista administrativo, no hay ninguna duda desde el punto de vista jurídico, y no hay ninguna duda, después de un auto judicial, que la responsabilidad era de la comunidad autónoma", ha zanjado el ministro, quien espera que VOX "corrija y vote a favor" de las futuras ayudas" que lleguen al Congreso.