Torres ve "asombroso" que digan que la entrevista a Abascal en TVE es "una estrategia" del PSOE para "que crezca" Vox

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios tras la reunión constitutiva del Consejo Superior de Fundaciones. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de "asombroso" que se diga que la entrevista de este lunes al líder de Vox, Santiago Abascal, en La Revuelta, en TVE, es "una estrategia" del PSOE para "que crezca la ultraderecha" y ha señalado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo como "responsable" de este crecimiento.

"El responsable de que la ultraderecha crezca se llama Alberto Núñez Feijóo, no los que combatimos a la ultraderecha. Me parece asombroso que digan que esto es una estrategia de no sé quién para que crezca la ultraderecha, no nos equivoquemos", ha advertido Torres, este martes, en declaraciones a los medios de comunicación.

Preguntado por la teoría que apunta a que la entrevista de David Broncano a Abascal es una estrategia para debilitar a Feijóo, Torres ha aclarado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el que está "trabajando para que la ultraderecha no gobierne en el país" erigiéndose en "dique de contención".

"Quienes están tendiendo los puentes a la ultraderecha, quienes están comprando el discurso y quienes están imitando sus políticas son, en este caso, la derecha liderada por el señor Feijóo", ha insistido.

Entre otros ejemplos, ha afeado que el presidente del PP "aceptaba que menores migrantes fueran a las CCAA" gobernadas por su partido y "ahora firma con Vox que no solamente no pueden entrar en esos territorios los menores, sino tampoco los mayores comprando las tesis deshumanizadoras, de señalización, de ataque al distinto que lleva la ultraderecha".