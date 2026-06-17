Un total de 104.122 niños nacieron en España hasta abril, 700 más que en el mismo periodo de 2025, según el INE

Archivo - Una familia en el Parque de El Retiro, a 26 de agosto de 2023, en Madrid (España). El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado los datos de nacimientos producidos en todo el país durante el primer cuatrimestre de 2023. En total, solo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 104.122 niños nacieron en España en los cuatro primeros meses de 2026, lo que supone 700 nacimientos más que en el mismo periodo de 2025, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicadas este miércoles.

De este modo, los nacimientos acumulados en España en los cuatro primeros meses de cada año son los siguientes: 104.122 estimados en 2026; 103.422 en 2025; 103.255 en 2024; 102.699 en 2023; 105.362 en 2022; 104.650 en 2021; 113.987 en 2020; y 116.891 en 2019.

Según la estadística del INE, recogida por Europa Press, en los cuatro primeros meses de 2026 hubo 104.122 nacimientos frente a las 156.217 defunciones. Así, el saldo vegetativo en ese periodo fue negativo en 52.095 personas.

En cuanto al mes de abril de este 2026, nacieron un total de 25.352 niños, lo que representa 543 menos que en el mismo mes del año anterior. España sigue sin superar los 30.000 nacimientos en un mes desde octubre de 2021.

En este sentido, las estimaciones apuntan que, por séptimo mes consecutivo, en abril nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de menores de 25 años. En concreto, hubo 2.546 nacimientos de madres mayores de 40, frente a 2.441 de menores de 25 años.

156.217 FALLECIMIENTOS

Respecto a las defunciones, en abril de 2026 fallecieron 35.814 personas, 50 más que en el mismo mes de 2025 y la cifra más alta en un mes de abril desde 2022. Además, en los cuatro primeros meses de 2026 murieron 156.217 personas, 1.076 menos más que en el mismo periodo de 2025.

Finalmente, los fallecimientos acumulados en España en los cuatro primeros meses de cada año son: 156.217 estimados en 2026; 157.293 en 2025; 157.367 en 2024; 158.153 en 2023; 160.744 en 2022; 163.996 en 2021; 198.945 en 2020; y 153.611 en 2019.