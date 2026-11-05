Un total de 301.681 hectáreas ardieron en España hasta el 4 de noviembre, el 42,9% de UE, según Copernicus

Archivo - Un grupo de bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 22 de agosto de 2025, en Argayo, León, Castilla y León (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado un total de 301.681 hectáreas (ha) quemadas desde el 1 de enero hasta el 4 de noviembre de 2026, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus. Esta cifra supone el 42,9% de la superficie que ha ardido en la Unión Europea (UE), que este año suma ya 701.854 ha.

En total, España ha tenido 471 incendios; una cifra inferior a Italia, que ya suma 700; pero mayor que Francia, que ha tenido 385. La oleada de incendios más grave de este verano en España se registró en julio: el día 5, el país ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025.

Además, en julio se produjo uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó con 13 víctimas mortales. A finales de julio, los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo calcinaron más de 77.000 hectáreas.

En 2025, la oleada de incendios más grave se registró en agosto, cuando la superficie quemada pasó de las 45.221 ha del día 5 a las 367.520 del día 19.