Un total de 4.849 cristianos fueron asesinados por su fe en todo el mundo en 2025, 373 más que en 2024, según un informe

Iglesia atacada en Siria. - PUERTAS ABIERTAS

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.849 cristianos han sido asesinados por su fe en todo el mundo entre de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, 373 más que en el mismo periodo del año anterior, según la Lista Mundial de la Persecución 2026 (LMP), un informe anual que la organización Puertas Abiertas ha presentado este miércoles y que clasifica los países donde los cristianos sufren la persecución y la discriminación más extema.

Según se desprende de este informe, Nigeria sigue siendo responsable de la mayoría de asesinatos, habiendo sido responsable de 3.490 de asesinatos a cristianos, lo que también supone un aumento respecto a los 3.100 del año anterior.

Respecto al África subsahariana, esta continúa albergando la persecución más violenta, con Sudán, Nigeria y Mali como los tres países con la máxima puntuación respecto a violencia (16,7).

Según la organización, en los 33 años de informes de la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas, la persecución cristiana ha aumentado. Actualmente, más de 388 millones de cristianos enfrentan altos niveles de discriminación --lo que se traduce en 1 de cada 7 cristianos-- frente a los 380 millones del periodo anterior. En los 50 países que encabezan la LMP, 315 millones de cristianos enfrentan niveles "muy altos o extremos" de persecución y discriminación por su fe, según el estudio.

En este sentido, el informe también expone que la persecución no solo se manifiesta en violencia física, sino también en que las iglesias son forzadas a la clandestinidad mediante vigilancia, censura y regulaciones restrictivas y destaca el caso de Argelia, donde todas las iglesias protestantes permanecen cerradas, y más del 75 % de los cristianos han perdido contacto con su comunidad de fe.

Además, el informe expone que el número de cristianos que ha sufrido violencia sexual o matrimonio forzoso aumentó en un 32% en la LMP 2026 con respecto a la LMP 2025, una violencia que afecta especialmente a mujeres y niñas. Aun así, Puertas Abiertas ha advertido que las cifras reales podrían ser más elevadas, pero la falta de registro de los casos impide conocer el número exacto.

SIRIA REGRESA A LOS 10 PAÍSES MÁS PELIGROSOS

El informe también ha destacado que Siria regresa por primera vez desde 2017 a las 10 primeras posiciones de la Lista Mundial de la Persecución, "tras el colapso del régimen de Asad y el ascenso del grupo yihadista Hay'at Tahrir al-Sham (HTS)", como ha explicado la organización. El país pasa del puesto 18 al 6, con una puntuación récord de 90 sobre 100, uno de los mayores incrementos anuales registrados en la historia de la LMP.

Durante el último año, 27 cristianos fueron asesinados por su fe en Siria, y numerosos templos, escuelas y cementerios fueron atacados. Puertas Abiertas ha recalcado que el atentado suicida contra la iglesia ortodoxa griega de Mar Elias, en Damasco, dejó 22 muertos y más de 60 heridos.

"Además de la violencia, la nueva Constitución impone la jurisprudencia islámica (sharía) como base legal y restringe gravemente la libertad religiosa. En barrios cristianos de Damasco, grupos armados difunden mensajes que instan a la conversión al islam o al pago de la jizya, un impuesto religioso", ha explicado la organización.

Con todo, Puertas Abiertas ha calculado que solo quedan unos 300.000 cristianos en Siria, cientos de miles menos que antes de la irrupción del Estado Islámico en 2013, y ha advertido de que su número, cada vez menor, los deja "más expuestos", especialmente en zonas donde no hay presencia estatal ni redes tribales que les ofrezcan protección.

ALERTA DE "CRISIS GENERACIONAL CRÍTICA" EN CHINA

El informe también destaca la puntuación de China, que ha alcanzado un récord de 79 puntos en 2026, aunque en su caso la violencia no ha sido la responsable del aumento, sino las diferentes normas por parte del Gobierno.

El informe recoge que en China nuevas leyes prohíben las aplicaciones para móvil de la Biblia y exigen a los líderes cristianos respaldar al Partido Comunista. Las congregaciones se han dividido en pequeños grupos secretos de 10 a 20 personas, unos patrones que también se observan en Túnez, Mauritania y Vietnam.

En esta línea, el informe explica que en los últimos años, el Gobierno chino ha intensificado su control sobre la exposición o afiliación religiosa de los menores de 18 años, lo que hace que el futuro del cristianismo en China se enfrente a una "crisis generacional crítica".

"En septiembre de 2025, el Gobierno de China publicó una lista de 18 normas que, entre otras cosas, exigen a los líderes religiosos que apoyen al Partido Comunista Chino y que prediquen únicamente en sitios web autorizados. Las normas prohíben el uso de temas y contenidos religiosos y la divulgación entre los jóvenes. No se permite la recaudación de fondos. No se permite el uso de vídeos en directo en las aplicaciones de redes sociales. No se permite las aplicaciones bíblicas ni la distribución de publicaciones religiosas", explica Puertas Abiertas.

COREA DEL NORTE REPITE EN PRIMERA POSICIÓN

En el caso de Corea del Norte --que ha permanecido en primera posición siendo el lugar más peligroso para los cristianos desde 2002, a excepción del informe del año 2022--, el informe recalca que en este país no existe la libertad de religión o creencia, la libertad de reunión ni la libertad de expresión y enfatiza que los cristianos viven en completa clandestinidad.

El informe también destaca el caso de Argelia (puesto 20), ya que "la ola de cierres de iglesias que comenzó en 2018 ha continuado". Los informes de violencia, sin embargo, han disminuido en el periodo cubierto por la Lista Mundial de la Persecución 2026, principalmente porque a todas las iglesias protestantes argelinas ya se les había impedido reunirse en años anteriores, por lo que no se produjeron nuevos cierres.

Afganistán y Libia, sin embargo, han bajado puestos en la clasificación de la Lista Mundial de la Persecución de 2026, pero desde Puertas Abiertas alertan de que esto "no debe confundirse con una señal alentadora, pues más bien se debe a que la comunidad cristiana se ha visto obligada a actuar con extrema cautela".