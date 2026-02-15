Tradiciones de los astronautas europeos antes de un lanzamiento

Archivo - Pablo Álvarez Fernández junto a sus compañeros Sophie Adenot, Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber - ESA – A. CONIGLI - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) realizan una serie de tradiciones antes de viajar al espacio en una nave espacial Dragon desde Estados Unidos, que van desde plantar árboles hasta firmar paredes y puertas.

La tradición que realizan primero los astronautas es la de plantar un árbol en el Centro Europeo de Astronautas (EAC) de la ESA en Colonia, Alemania.

La última en plantar un árbol en el centro de la Agencia Espacial Europea ha sido la francesa Sophie Adenot, que este viernes ha despegado desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) rumbo a la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave Dragon propulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX.

Más de un mes antes del despegue, Sophie Adenot celebró el 5 de enero de 2026 la tradición especial de plantar un árbol en honor de su primera misión, Epsilon.

Este gesto simbólico celebra los logros de la astronauta francesa y su primera misión, a la vez que refuerza la profunda conexión entre los exploradores espaciales y el planeta que consideran su hogar.

Desde las raíces plantadas en Colonia hasta el cohete que la elevará al cielo, el viaje de Adenot es un reflejo de su árbol astronauta.

El árbol elegido por la francesa, un liquidámbar americano (Liquidambar styraciflua), es famoso por su resiliencia y fuerza, cualidades que reflejan las de los astronautas que se preparan para el vuelo espacial. Cada otoño, sus hojas se tiñen de un rojo intenso, evocando las llamas del lanzamiento de un cohete y el espíritu de exploración.

La tradición de plantar árboles por parte de los astronautas en el Centro de Astronautas de la ESA tiene sus raíces en la antigua costumbre de los cosmonautas de plantar árboles en Kazajistán antes de sus lanzamientos allí.

La ESA adoptó este ritual en Colonia, y los astronautas de las promociones de 2009 y 2022 que han participado en misiones espaciales lo han seguido.

Sophie Adenot continuó la tradición, añadiendo su árbol a una arboleda que forma una cronología natural de los logros de los vuelos espaciales tripulados europeos.

"Este árbol me recuerda que los grandes viajes empiezan desde lo más pequeño. Así como una semilla se convierte en un árbol fuerte, una misión espacial comienza con pequeños pasos que se convertirán en algo significativo. Las acciones más pequeñas, sumadas, pueden conducir a grandes logros", reflexionó la astronauta.

Con su árbol entre los de los astronautas de la ESA que lo precedieron, el árbol Epsilon de Sophie crecerá como un homenaje a la fuerza, la resiliencia y la colaboración internacional: los valores que definen los vuelos espaciales tripulados. A medida que prospere, servirá como un recordatorio perdurable de su viaje y del conocimiento que traerá de vuelta a la Tierra.

Los astronautas, que antes del lanzamiento entran en cuarentena para garantizar que ninguna bacteria o virus no deseados lleguen a la Estación Espacial Internacional, también eligen una comida especial para comer antes del despegue.

La tripulación saluda a sus familiares y amigos por última vez antes del lanzamiento al salir del cuartel en el edificio de operaciones y control Neil A. Armstrong del Centro Espacial Kennedy en Florida, una tradición que se remonta a la era de las misiones Apolo; y firman su nombre en la pared de la Sala Blanca antes de entrar en la cápsula.

Cada tripulación elige su propio indicador de gravedad, que generalmente es un juguete de peluche. La 'Crew-12', la tripulación de la que forma parte Adenot junto al cosmonauta de Roscosmos Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA Sophie Adenot, ha elegido un juguete realizado con ganchillo.

En concreto, el indicador de gravedad de la 'Crew-12' que confirma que han llegado al espacio es el Planeta Gaia, que tiene la Tierra en el centro y cuatro satélites elegidos por cada astronauta.

La astronauta francesa eligió un plátano. "Una fruta fresca común en la Tierra, pero que rara vez se come en órbita. Quería un recordatorio lúdico de las cocinas y los hogares, un pedazo familiar de la Tierra", explicó.

Por su parte, Jessica Meir eligió un panda y un hongo, Jack Hathaway la Luna y el cosmonauta Andrei Fedyaev un personaje de dibujos animados infantil.

Los miembros de la tripulación pueden seleccionar las canciones que van a escuchar en el camino a la plataforma de lanzamiento. Así, las canciones elegidas por la astronauta francesa han sido 'Happy' de Pharrell Williams; 'I'm good (Blue)' de David Guetta, Bebe Rexha; y 'Valhalla Calling' de Miracle of Sound, Peyton Parrish.

La astronauta de la ESA ha declarado que eligió 'Happy' porque "resume su filosofía de vida"; 'I'm Good (Blue)' porque está "llena de buenas vibraciones y se adapta perfectamente a este momento tan especial: un viaje nocturno, alrededor de las 3 de la mañana"; y, por último, 'Valhalla Calling', porque para ella es una llamada "a la ventura" y un tema que ha escuchado al inicio de cada sesión de entrenamiento de actividad extravehicular.

Cada astronauta de la Agencia Espacial Europa elige su propio nombre para la misión, en este caso Adenot eligió Epsilon, y el parche que llevará, uno con tonos azules y un colibrí.