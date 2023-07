Tráfico.- Parar a descansar, informarse o evitar distracciones, consejos de Fundación RACE a los conductores este verano

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación RACE ha ofrecido una serie de consejos, ante los desplazamientos masivos previstos por carretera para este verano, entre los que figuran parar a descansar, informarse o evitar distracciones, con el fin de lograr una conducción "segura y responsable".

En concreto, recomienda que el conductor descanse el día anterior al viaje, para que esté más concentrado y evitar la aparición de la fatiga o somnolencia durante el viaje; respirar profundamente durante un minuto antes del viaje y visualizar mentalmente el trayecto; o informarse previamente del estado de la carretera, realización de obras o previsión de fenómenos meteorológicos adversos para elegir la mejor ruta.

"El bienestar del conductor es decisivo para que el trayecto por carretera se realice de forma segura durante la época estival. La fatiga y la somnolencia son factores de riesgo, y la planificación del viaje, el equipamiento y la hidratación son claves para garantizar un viaje tranquilo", han afirmado desde la fundación.

Además, aconseja una correcta posición del conductor, de los ocupantes, las mascotas o el equipaje, así como el uso del cinturón de seguridad y los Sistema de Retención Infantil adecuados; mucha atención y concentración; evitar las distracciones usando el móvil, con llamadas de larga duración, con el navegador o con los ocupantes; o parar a descansar las veces que sean necesarias, pero como mínimo cada dos horas o 200 kilómetros.

Por otro lado, sugiere disfrutar del trayecto y no tener prisa por llegar al destino; no beber alcohol durante todo el trayecto, respetar las normas y no descuidar nunca la seguridad, ni tan siquiera en los recorridos cortos por mucho que se conozca la carretera; mantener siempre la distancia de seguridad, circulando como norma general por la derecha, excepto para adelantar, volviendo lo antes posible a este carril; y en caso de sufrir o presenciar un siniestro vial, no olvidar la conducta PAS: protegerse y proteger el lugar de nuevos riesgos, avisar a los servicios de emergencias y socorrer a los heridos.