Transición Ecológica impulsa la formación en empleos verdes con 12,6 millones de euros para 42 proyectos

Transición Ecológica impulsa la formación en empleos verdes con 12,6 millones de euros para 42 proyectos.
Transición Ecológica impulsa la formación en empleos verdes con 12,6 millones de euros para 42 proyectos. - TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 27 abril 2026 19:19
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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha resuelto una convocatoria de ayudas con un presupuesto global de 12,6 millones de euros para impulsar la capacitación y la contratación de personas en el marco del Programa Empleaverde+, según ha informado este lunes Transición Ecológica. Espera que a partir de los 42 proyectos aprobados se formen y capaciten "más de 12.000 personas".

Los proyectos aprobados fomentarán actuaciones de capacitación que faciliten el acceso y adaptación al mercado laboral, el fomento del reciclaje profesional y el emprendimiento verde, favoreciendo acciones que reduzcan la brecha de género e incrementen la presencia de mujeres en sectores económicos que impulsen la transición ecológica.

De los 42 proyectos beneficiarios, 26 están enfocados a personas trabajadoras para mejorar su adaptación al mercado laboral, el fomento de reciclaje profesional y el emprendimiento verde. Mientras tanto, los 16 restantes están centrados en capacitar a personas desempleadas en competencias para el empleo verde.

De estos últimos, tres cuentan con la posibilidad de formalizar contratos laborales vinculados a la formación recibida. Transición Ecológica estima que gracias a estos proyectos se formará a casi 9.000 personas trabajadoras y a más de 3.000 desempleadas.

El Ministerio ha explicado que los proyectos aprobados serán ejecutados por 63 entidades, entre las que destacan empresas, asociaciones, fundaciones y administraciones públicas. Un total de 16 de las iniciativas aprobadas serán desarrolladas por agrupaciones conformadas por varias entidades.

Entre los proyectos beneficiaros, ha destacado aquellos dirigidos a fortalecer la resiliencia climática frente a inundaciones o para facilitar la restauración agroecológica de suelos agrarios dañados por la dana. Asimismo, ha mencionado iniciativas que darán respuesta a los "crecientes" desafíos ambientales que enfrenta el sector forestal en España, como la prevención y extinción de incendios forestales.

De acuerdo con Transición Ecológica, hay ocho los proyectos que contribuyen a la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales. A su vez, ha hecho referencia a otros dos con actuaciones de capacitación dirigidas a pilotos para operaciones de extinción de incendios.

Además, también ha explicado que "muchos" de los proyectos beneficiarios están dedicados a promover la economía circular y a la formación en agricultura y ganadería sostenible, con foco en el relevo generacional o incidencia en municipios de transición justa. Asimismo, hay un "importante" número de iniciativas de capacitación de personas implicadas en la conservación y la gestión de los espacios protegidos y aquellas que promueven el uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en la renaturalización de entornos urbanos.

Transición Ecológica ha hablado de proyectos con acciones destinadas a gestionar actividades turísticas en la naturaleza, incluyendo las deportivas y propuestas focalizadas en promover la construcción sostenible en madera, la capacitación en energías renovables o la rehabilitación energética sostenible. "Todo ello, sin dejar de lado la capacitación dirigida prioritariamente a personas con discapacidad o a mujeres", ha puesto en valor.

Con ello, Transición Ecológica se quiere dar respuesta a las necesidades de capacitación detectadas en el estudio 'Empleo y transición ecológica. Yacimientos de empleo, transformación laboral y retos formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en España', publicado en 2023 por la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, también dependiente de Transición Ecológica.

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