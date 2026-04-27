Transición Ecológica impulsa la formación en empleos verdes con 12,6 millones de euros para 42 proyectos. - TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha resuelto una convocatoria de ayudas con un presupuesto global de 12,6 millones de euros para impulsar la capacitación y la contratación de personas en el marco del Programa Empleaverde+, según ha informado este lunes Transición Ecológica. Espera que a partir de los 42 proyectos aprobados se formen y capaciten "más de 12.000 personas".

Los proyectos aprobados fomentarán actuaciones de capacitación que faciliten el acceso y adaptación al mercado laboral, el fomento del reciclaje profesional y el emprendimiento verde, favoreciendo acciones que reduzcan la brecha de género e incrementen la presencia de mujeres en sectores económicos que impulsen la transición ecológica.

De los 42 proyectos beneficiarios, 26 están enfocados a personas trabajadoras para mejorar su adaptación al mercado laboral, el fomento de reciclaje profesional y el emprendimiento verde. Mientras tanto, los 16 restantes están centrados en capacitar a personas desempleadas en competencias para el empleo verde.

De estos últimos, tres cuentan con la posibilidad de formalizar contratos laborales vinculados a la formación recibida. Transición Ecológica estima que gracias a estos proyectos se formará a casi 9.000 personas trabajadoras y a más de 3.000 desempleadas.

El Ministerio ha explicado que los proyectos aprobados serán ejecutados por 63 entidades, entre las que destacan empresas, asociaciones, fundaciones y administraciones públicas. Un total de 16 de las iniciativas aprobadas serán desarrolladas por agrupaciones conformadas por varias entidades.

Entre los proyectos beneficiaros, ha destacado aquellos dirigidos a fortalecer la resiliencia climática frente a inundaciones o para facilitar la restauración agroecológica de suelos agrarios dañados por la dana. Asimismo, ha mencionado iniciativas que darán respuesta a los "crecientes" desafíos ambientales que enfrenta el sector forestal en España, como la prevención y extinción de incendios forestales.

De acuerdo con Transición Ecológica, hay ocho los proyectos que contribuyen a la recuperación de zonas afectadas por desastres naturales. A su vez, ha hecho referencia a otros dos con actuaciones de capacitación dirigidas a pilotos para operaciones de extinción de incendios.

Además, también ha explicado que "muchos" de los proyectos beneficiarios están dedicados a promover la economía circular y a la formación en agricultura y ganadería sostenible, con foco en el relevo generacional o incidencia en municipios de transición justa. Asimismo, hay un "importante" número de iniciativas de capacitación de personas implicadas en la conservación y la gestión de los espacios protegidos y aquellas que promueven el uso de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en la renaturalización de entornos urbanos.

Transición Ecológica ha hablado de proyectos con acciones destinadas a gestionar actividades turísticas en la naturaleza, incluyendo las deportivas y propuestas focalizadas en promover la construcción sostenible en madera, la capacitación en energías renovables o la rehabilitación energética sostenible. "Todo ello, sin dejar de lado la capacitación dirigida prioritariamente a personas con discapacidad o a mujeres", ha puesto en valor.

Con ello, Transición Ecológica se quiere dar respuesta a las necesidades de capacitación detectadas en el estudio 'Empleo y transición ecológica. Yacimientos de empleo, transformación laboral y retos formativos en los sectores relacionados con el cambio climático y la biodiversidad en España', publicado en 2023 por la Fundación Biodiversidad y la Oficina Española de Cambio Climático, también dependiente de Transición Ecológica.