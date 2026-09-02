Transición Ecológica saca a consulta pública las bases para poner en marcha ayudas a prácticas agrarias sostenibles. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto este miércoles a consulta pública previa la elaboración del proyecto de orden ministerial que establecerá las bases reguladoras para poner en marcha ayudas a prácticas agrarias sostenibles, según ha informado el propio ministerio. La consulta permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre de 2026.

En concreto, el proyecto busca regular las bases de la concesión de subvenciones destinadas a fomentar buenas prácticas agrarias e impulsar Soluciones Basadas en la Naturaleza y modelos sostenibles de producción de alimentos en toda España. Una vez aprobadas estas bases, se desarrollarán las convocatorias, que se adaptarán a las necesidades concretas de los territorios.

Transición Ecológica ha apuntado a que la aprobación de estas bases le permitirá impulsar una convocatoria de apoyo a cultivos de secano y agricultura ecológica en el área de influencia del espacio natural Doñana, dotada con 8,5 millones, que estará enmarcada en el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural.