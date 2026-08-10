Transparencia y la Agencia de Inteligencia Artificial buscan hacer más transparente el uso de IA en el sector público

El director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), Alberto Gago Fernández, y la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Concepción Campos. - CTBG

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) han acordado colaborar para lograr que el uso de la IA en el sector público sea más transparente y comprensible para la ciudadanía.

La alianza se ha fraguado durante el encuentro mantenido en A Coruña, donde está la sede de la AESIA, entre el director de la agencia, Alberto Gago Fernández, y la presidenta del consejo, Concepción Campos.

Los máximos responsables de las dos instituciones coincidieron en la necesidad de colaborar para afrontar los retos que tiene la Administración en relación a la transparencia algorítmica, y para que ésta sea capaz de dar una respuesta eficaz a las solicitudes de información sobre esta materia, cuya demanda ha aumentado de forma significativa en los últimos años.

Ambos organismos han anunciado esta colaboración poco días después de la entrada en vigor, el pasado 2 de agosto, del artículo 50 del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que establece nuevas obligaciones de transparencia para proteger los derechos de las personas.

La reunión ha servido para alinear distintas vías de colaboración que permitan compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en este ámbito e impulsar iniciativas que contribuyan a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la comprensión de los sistemas basados en algoritmos e IA que utilizan las administraciones y entidades públicas para la toma de decisiones.