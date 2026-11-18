TRECE y A Contracorriente Films ponen en marcha 'ALMA', un nuevo canal de televisión - TRECE Y A CONTRACORRIENTE FILMS

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trece y A Contracorriente Films han estrenado este miércoles 'ALMA', un nuevo canal de televisión que comienza sus emisiones en Samsung TV Plus y ofrecerá una programación de películas, documentales y programas inspirados en los valores del cristianismo, con especial atención a las historias humanas, la solidaridad, la familia y la espiritualidad.

Así lo ha anunciado Trece, que aportará una selección de sus programas y documentales como 'Solidarios por un bien común', que da voz a personas e iniciativas de la Iglesia comprometidas con la mejora de la sociedad; 'Misioneros por el mundo', que muestra la labor de los misioneros españoles en distintos países; o 'Mi gran familia', que muestra la "belleza" de la familia y su lugar en la sociedad.

También se podrá ver 'Un lugar en la tierra', que recorre distintas diócesis poniendo en valor su patrimonio; o 'Eméritos', que recoge la experiencia y los testimonios de quienes han dedicado buena parte de su vida al servicio de la Iglesia.

Por su parte, A Contracorriente Films incorporará una selección de películas de su catálogo relacionadas con la fe, la espiritualidad y los valores humanos.

"ALMA es una oportunidad para llevar a nuevos públicos contenidos que forman parte de la identidad de Trece y en los que creemos profundamente. Hay historias que merecen seguir encontrando espectadores, y esta alianza con A Contracorriente Films nos permite darles una nueva dimensión. Es también una forma de seguir creciendo y explorar nuevas maneras de conectar con la audiencia", ha dicho Rosa García-Cuevas, directora de Producción Audiovisual y Organización de Equipos de Ábside Media.

El canal comienza su andadura en Samsung TV Plus, con la previsión de incorporarse próximamente a otras plataformas.