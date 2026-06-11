Tres cayucos presidirán junto al Papa la misa de despedida en el Puerto de Tenerife

Archivo - Decenas de personas migrantes en un cayuco antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres cayucos estarán fondeados o junto al altar en el que el Papa León XIV presidirá la Misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife este viernes 12 de junio, eucaristía con la que el Pontífice pondrá fin a su viaje a España, como avanzó el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, en rueda de prensa por los preparativos ante la visita.

Según precisó, cuando se optó por la dársena de Santa Cruz para celebrar la misa, "se pensaba en esta idea, que estuviera el mar, el océano Atlántico de fondo". "Es la idea, que estén tres cayucos, que sean tres cayucos de los que han llegado a Canarias, que sean una presencia significativa y silenciosa de esta realidad", añadió.

Además, contará con unos ornamentos litúrgicos creados expresamente para esta ocasión y que permanecerán en la Diócesis Nivariense como recuerdo de esta visita histórica.

Confeccionados en talleres especializados de Bérgamo (Italia), han sido diseñados para reflejar, a través de sus símbolos, la identidad de Canarias y el significado espiritual de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos en la misa.

El galón central combina diferentes tonalidades de azul que evocan el océano que rodea las islas, un mar que forma parte esencial de la historia del archipiélago y que se convierte, hoy, en símbolo de esperanza y de encuentro entre pueblos, remarcan desde el Obispado.

En ese mismo horizonte resuena asimismo el drama de tantas personas migrantes que han cruzado sus aguas buscando una vida mejor, señala, y desde la fe, este azul remite además al agua que brota del Corazón de Cristo, fuente de misericordia y vida.

Junto a él aparecen tonos oscuros inspirados en la tierra volcánica canaria, mientras que las piedras de cornalina engarzadas en la ornamentación aportan un intenso color rojo anaranjado que recuerda la lava que dio forma a las islas.

Ese mismo color evoca también el amor ardiente del Corazón de Jesús, centro de la celebración litúrgica.

La mitra y la parte posterior de la casulla incorporan el escudo del Papa, subrayando el carácter singular de esta celebración.

El conjunto se completa con varias palias para los cálices que presentan la imagen del Corazón de Jesús y reproducen motivos inspirados en el diseño principal de la casulla, manteniendo una misma unidad simbólica y artística.

Todo ello ha sido donado por una familia que ha preferido permanecer en el anonimato.

Especial significado tendrá también el cáliz utilizado durante la Eucaristía y quedará posteriormente en la diócesis como regalo de León XIV.

753 MIGRANTES EN EL CENTRO RAÍCES

En cuanto al acto en el dispositivo de emergencia de acogida en Las Raíces, también en Tenerife, indicó que algunas de las 753 personas migrantes acogidas podrán intervenir en el acto con el Papa. Además, como en este centro solo hay varones, también acudirán algunas familias procedentes de otros centros de madres de acogida y de inserción, y el Papa visitará una de las carpas de acogida.

INTEGRACIÓN EN ELA PLAZA DEL CRISTO DE LA LAGUNA

Otro momento de encuentro con la realidad migratoria lo tendrá en la Plaza del Cristo de La Laguna, donde se pondrá en valor la integración de los migrantes a través de las realidades eclesiales. Así, el evento contará con el testimonio del párroco de la Restinga, en la Isla del Hierro, de un joven senegalés, un joven marroquí y una colombiana, así como con una presencia de la red eclesial de hospitalidad atlántica --que engloba a diez países--.

También está previsto que el productor Pablo Cebrián, que es lagunero, dirija un coro que interpretará el himno del viaje; y estarán presentes dos cardenales venezolanos, el cardenal Baltazar Porras y Diego Padrón.