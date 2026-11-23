Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas han fallecido en tres siniestros mortales de tráfico registrados durante este fin de semana en las carreteras españolas, de las que uno de los fallecidos era usuario vulnerable, un motociclista. En lo que va de año han perdido la vida en accidentes 956 personas, 67 en noviembre.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), dos de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido una colisión y una salida de la vía.

En concreto, la siniestralidad ha tenido lugar en Argentona (Barcelona), Cáceres (Cáceres) y Urroz (Navarra).