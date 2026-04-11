La UE consulta a Estados sobre la moratoria a la caza de la codorniz, "no procedente" según el Comité de Caza español

Archivo - IMAGEN DE UNA CODORNIZ - FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha invitado a los Estados miembros a enviar antes del 20 de mayo sus posiciones sobre las recomendaciones técnicas que el Grupo de Trabajo para la recuperación de aves acordó sobre la caza de la codorniz común, a favor de la prohibición temporal de la caza o una reducción de al menos el 75% de las actividades cinegéticas, así como sus propuestas de medidas para garantizar la sostenibilidad de la caza durante la próxima temporada.

En este marco, los cazadores españoles reclaman que si se adoptan medidas con la especie estas sean "técnicamente justificadas" y SEO/BirdLife pide una moratoria.

Al respecto, fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han señalado a Europa Press que en el Comité de Caza --órgano de carácter técnico con representación del Ministerio y de las Comunidades Autónomas (CCAA)-- ya se concluyó con que "no procedía establecer una moratoria" para la caza de la codorniz común "tras la revisión de la información disponible".

"La Comisión recalcó en varias ocasiones que, además de la caza, los Estados miembros deben adoptar medidas para abordar las presiones y amenazas relacionadas con el hábitat y las que no lo están", ha señalado en declaraciones a Europa Press la portavoz Anna-Kaisa Itkonen.

El Grupo de Trabajo, que está dentro del Grupo de expertos sobre las Directivas relativas a las aves y los hábitats (NADEG), celebró una reunión en febrero en la que la recomendación técnica para esta especie fue la de introducir una prohibición temporal de la caza o una reducción de al menos el 75% de las actividades cinegéticas con el fin de aumentar la supervivencia de los ejemplares jóvenes.

De forma paralela, los Estados miembros deben aplicar medidas de gestión relacionadas con el hábitat y otras medidas de gestión. Itkonen ha indicado que no se tomó ninguna decisión en esa reunión sobre cuánto debía reducirse la caza ni sobre la necesidad de adoptar una prohibición total de la misma debido a la "falta de consenso".

"La decisión se pospuso para una reunión posterior, cuando también se conocerán y se tendrán en cuenta los resultados de los informes de los Estados miembros presentados en virtud del artículo 12 de la Directiva sobre aves", ha precisado.

NO "IGNORAR" LA SITUACIÓN DE LA ESPECIE, EN "DECLIVE"

Fuentes de Agricultura explican que el Ministerio forma parte de la representación española en el NADEG junto al de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), donde los Estados y el consorcio científico analizan las evaluaciones poblacionales de especies en estado inseguro de conservación, así como las recomendaciones técnicas relacionadas con su gestión.

A través del Comité de Caza, el Ministerio coordina y busca una posición "consensuada" con las CCAA para llevar los argumentos técnicos al Grupo de Trabajo y, asimismo, les informa de las conclusiones europeas. En este marco es donde se concluyó que "no procedía" establecer una moratoria de la caza de la codorniz común.

A juicio de Agricultura esto no significa "ignorar" la situación de la especie, que "presenta un declive asociado a una menor supervivencia juvenil y reducción de la productividad". Según apunta, las causas asociadas "obedecen a distintos factores" siendo el principal la gestión del hábitat. "(Esto) exige abordar esta cuestión desde una perspectiva multifactorial que contemple necesariamente la gestión cinegética", señalan desde el Ministerio.

De forma paralela, recuerda que la Directiva europea relativa a la conservación de las aves silvestres establece que la caza de especies del Anexo II debe cumplir el principio de precaución y garantizar que la actividad no compromete su conservación favorable. Con esto en mente, señala que "se debe aplicar el principio de precaución, pero, en combinación al de proporcionalidad" dada "la información disponible y la incertidumbre asociada".

"Esto se traduce en la alternativa de adoptar medidas proactivas que busquen un cambio en la gestión de la codorniz, que es necesario a la luz del conocimiento actual sobre la especie y su situación poblacional", explica.

Desde el punto de vista del Departamento ministerial, el "punto de partida" de este "esfuerzo" pasa por una reducción de la presión cinegética a través de la revisión de cupos y períodos de caza, así como un refuerzo de los sistemas de control de capturas, mediante una implantación progresiva del precinto digital que permita agilizar y reforzar la fiabilidad en el reporte de capturas.

Si bien estas actuaciones "son competencia exclusiva de las CCAA", el Ministerio recuerda que ha promovido el desarrollo de un precinto digital a través de un convenio con la Fundación Artemisan con "potencial" para la codorniz.

MEJORA EN LOS MÉTODOS DE SEGUIMIENTO DE LA CODORNIZ

Además, apunta a que la espeticie es una especie con una ecología "muy compleja" cuyos métodos generalistas de seguimiento "presentan limitaciones". En opinión de Agricultura, esto refuerza la necesidad de actuar bajo el principio de precaución y de mejorar los sistemas de seguimiento, ya que "todas estas decisiones tienen que adoptarse en base a la mejor información científica disponible".

"En esta línea, Agricultura colabora con el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) y con la Fundación Artemisan para obtener datos más precisos sobre abundancia, productividad, supervivencia y movilidad de la codorniz común", especifica.

Asimismo, recalca que existe un "margen" para "ampliar y mejorar las actuaciones que favorezcan específicamente el hábitat de esta especie, un compromiso imperativo para las administraciones", si bien destaca que la Comisión Europea ha reconocido que España ha aplicado medidas de hábitats en el marco de la Política Agraria Común (PAC).

El Ministerio resume la situación subrayando que conseguir estos objetivos con respecto a la codorniz "exige sostener un escenario de cooperación basada en un diálogo estrictamente técnico con las autonomías, que son quienes cuentan con la competencia y la experiencia directa en el territorio".

"El propósito final es revertir el declive de la codorniz común y encaminar su recuperación en todo el corredor migratorio. Este fin es paralelo a garantizar una actividad cinegética sostenible fundamentada en la ciencia apoyando el perfeccionamiento de los modelos poblacionales e integrando tanto la información existente como la nueva que se vaya generando", recalca.

Con todo ello, Agricultura prevé reforzar la información científica disponible sobre la codorniz así como las herramientas técnicas a disposición de las CCAA. Además, coordinará los debates que se produzcan sobre la especie a nivel europeo. Por su parte, dice que serán las autonomías las que decidan "en qué medida pueden garantizar" que la caza de la codorniz sea "sostenible".

MEDIDAS "TÉCNICAMENTE JUSTIFICADAS" O MORATORIA

La Real Federación Española de Caza (RFEC) insiste en que cualquier medida que pueda plantearse en relación con la caza de la codorniz sea "técnicamente justificada, territorialmente coordinada y proporcionada, y consensuada con el propio sector". Del mismo modo, solicita a Agricultura que defienda ante la Comisión Europea "tanto las aportaciones de las CCAA como las del sector cinegético".

Por su parte, la ONG SEO/BirdLife ha pedido por escrito a los titulares de Agricultura, Luis Planas, y de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que el Gobierno apoye "la adopción de una moratoria temporal de la caza y la puesta en marcha de medidas de recuperación de la especie". Además, ha instado al director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Eric Mamer, a que asegure que los Estados Miembros interpretan adecuadamente la Directiva de Aves.