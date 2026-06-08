UGT y CCOO reclaman una ley estatal que garantice la "profesionalización" de los servicios de extinción de incendios

Archivo - Bomberos del Sepeis intervienen de nuevo en la nave de plásticos incendiada en La Bañeza (León). - DIPUTACIÓN DE LEÓN - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

CC.OO y UGT han presentado este lunes la plataforma conjunta por una ley básica de bomberos, con la que reclaman un marco normativo que garantice "a igualdad, la coordinación y la profesionalización" de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento (SPEIS) en todo el territorio nacional.

Los sindicatos reclaman tanto al Gobierno como a las distintas administraciones públicas, buscan lograr una ley estatal que homologue los SPEIS, "garantice condiciones dignas al colectivo y fije estándares mínimos comunes en todo el territorio".

"El inicio de la campaña de verano vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar y homogeneizar los servicios de bomberos en todo el país, ante previsiones que apuntan a una temporada igual o más virulenta incluso que la anterior", explican en un comunicado.

Así, la ley que proponen, explican los sindicados, debe establecer como servicio público "esencial" para la ciudadanía la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y el salvamento.

"Junto a la transformación de los SPEIS aeroportuarios en un organismo propio, la futura norma debe impulsar un marco normativo en cada comunidad que contemple la coordinación y participación de los SPEIS de las grandes ciudades y de las diputaciones, consells y cabildos de cada territorio", añaden.

Durante la presentación de la plataforma conjunta, la secretaria de Local y Autonómica de UGT Servicios Públicos, Victoria Corbacho, ha recordado que se trata del "único colectivo" que "no tiene" una ley básica de bomberos, y ha remarcado la "importancia" de que UGT Servicios Públicos y CCOO estén juntos en este tema.

"El Gobierno nos dice que las competencias son locales y autonómicas, y los ayuntamientos y diputaciones dicen que no hay una ley básica. Es la pescadilla que se muerde la cola", ha precisado.

Por su parte, el secretario general del Sector Estatal de Administración Local de CCOO, Juan José Regatos Andrés, ha mostrado su satisfacción por sumarse con UGT a esta plataforma por una ley básica de bomberos a nivel estatal.

"Se ha demostrado que, si no legislamos, no somos capaces de tener una buena coordinación y una buena eficacia entre todos los cuerpos de bomberos que existen a lo largo de todo el país", ha apuntado Regatos Andrés.