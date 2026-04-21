UMAS será la aseguradora oficial de la visita del Papa a España tras su acuerdo con la Conferencia Episcopal

Firma de un acuerdo entre el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de UMAS Seguros, Carlos Ayerra Sola, por el que acuerdan que UMAS sea la aseguradora oficial de la visita del Papa a España. - UMAS

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

UMAS Seguros será la aseguradora oficial de la visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio en Madrid, Barcelona y Canarias, tras firmar un acuerdo con la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Según ha indicado en un comunicado, UMAS asumirá la responsabilidad de ofrecer las coberturas necesarias para garantizar que todos los actos se desarrollen con seguridad, normalidad y sin imprevistos.

Para ello, pondrá a disposición de la organización soluciones aseguradoras completas que incluyen seguros de responsabilidad civil, protección para voluntarios y personal participante, asistencia en viaje y seguros de cancelación, entre otros.

La firma del acuerdo la realizaron el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de UMAS Seguros, Carlos Ayerra Sola, con la presencia de Fernando Giménez Barriocanal y de Anastasio Gómez, quienes representaron a ambas instituciones en este acto institucional.

En virtud del acuerdo, UMAS se compromete a trabajar "de forma coordinada y cercana" con las diócesis, archidiócesis y entidades implicadas en la organización en cada territorio para adaptar las soluciones a las características de cada acto y facilitar la gestión de cualquier necesidad que pueda surgir antes y durante la visita.

Según han informado, la colaboración entre ambas instituciones se articula a través de dos acuerdos complementarios. Por un lado, "un acuerdo institucional que refleja la buena relación existente y la voluntad compartida de seguir colaborando en un acontecimiento de gran relevancia social, pastoral e institucional" y, por otro, "un acuerdo operativo que recoge en detalle cómo se prestarán los servicios aseguradores, así como los compromisos de ambas partes".

UMAS destaca que cuenta con más de 40 años de experiencia asegurando a instituciones de la Iglesia, centros educativos, entidades sociales y organizaciones sin ánimo de lucro. "Para nosotros es una gran satisfacción poder acompañar a la Iglesia en un momento tan importante como la visita del Papa a España. Llevamos muchos años trabajando juntos y conocemos bien sus necesidades, por eso queremos aportar tranquilidad y estar cerca en todo momento, ayudando a que todo se desarrolle con normalidad", ha indicado Carlos Ayerra.