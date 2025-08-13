La UME tiene a "más de 1.000 militares" ayudando en la extinción de siete incendios en toda España

Archivo - Efectivos de la UME trabajan en una zona afectada por el incendio, a 9 de julio de 2025, en Xerta, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene a "más de 1.000 militares" ayudando en la extinción de siete incendios en toda España, según ha explicado en declaraciones a Europa Press el cabo Antonio Diosdado de la unidad militar.

En concreto, los efectivos de la UME están colaborando en las labores de extinción de los fuegos de Cangas de Narcea (Asturias), Yeres (León), Puercas y Molezuelas de la Carballeza (Zamora), Chandrexa de Queixa-Requeixo y Maceda (Ourense) y Jarilla (Toledo).

El cabo de encuentra en el destacamento de Zamora. En lo que respecta al incendio de Molezuelas, la UME está haciendo un ataque directo y otro paralelo con maquinaria en el flanco izquierdo del incendio. Asimismo, se está preparando una posible defensa al norte del incendio por si el fuego llegara a las poblaciones de Posada de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Robledo de la Valduerna.

"Durante la noche ha mejorado la cosa (...), porque ayer hizo muchísimo viento, muchísimo calor, y por la noche ha bajado bastante la temperatura, ha subido la humedad y han caído unas gotillas. Nada reseñable, pero alguna gotilla que siempre ayuda, ¿no?", ha explicado.

Por otro lado, Diosdado ha detallado que la tarde en el incendio de Puercas fue "complicada" ya que hubo rachas de viento "enormes y muy cambiantes" que hicieron que el fuego llegara a las poblaciones de Abejera y Riofrío de Aliste, donde tuvieron que evacuar al personal. Durante la noche, con esa mejoría del tiempo, se ha podido defender el resto de poblaciones para que no se vieran afectadas por las llamas.

"Durante el día de hoy, ha amanecido fresquito, pero ahora está empezando a despertar un poquito, y se prevé que a las tres, cuatro de la tarde vuelva a hacer calor. Además, la previsión del viento es incierta. Se prevén vientos cambiantes, con lo cual tenemos que estar atentos a esas posibles rachas de viento y a ver exactamente qué provocan en el incendio", ha avisado.