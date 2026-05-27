La Universidad de Navarra desbanca a la Autónoma de Barcelona como la mejor universidad de España, según el Ranking CYD

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MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ranking CYD 2026 publicado este miércoles sitúa a la Universidad de Navarra como la universidad española con más indicadores de mayor rendimiento, una posición que ocupó el año pasado la Universidad Autónoma de Barcelona.

En las diez primeras posiciones por tener un número más elevado de indicadores pertenecientes al grupo de mayor rendimiento son las universidades de Navarra, Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid, Ramon Llull, Internacional de Cataluña, Barcelona, Politécnica de Cataluña, Pontificia de Comillas, Valencia- Estudi General y Rovira i Virgili.

El Ranking CYD permite a cada usuario hacer su ranking personalizado, seleccionando y comparando aquellos aspectos que quiere conocer, haciendo un ranking por universidades (Ranking institucional) o bien segmentando por ámbitos de conocimiento (Ranking por ámbito) y seleccionando la comunidad autónoma donde quiere cursar sus estudios.

En su decimotercera edición, el Ranking CYD presenta resultados de 84 universidades, 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones. Las universidades participantes representan el 87,5% de las universidades activas que imparten enseñanzas de grado incluidas en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos). De ellas, 48 son públicas (lo que supone el 100% de representatividad) y 36 son privadas (representando al 75% del total).

Para analizar a nivel global las universidades se han tenido en cuenta 36 indicadores que se agrupan en diferentes dimensiones. Así, en Enseñanza y aprendizaje las mejores son Carlos III de Madrid, Pontificia de Comillas, Navarra, Deusto, Nebrija, Francisco de Vitoria y Ponficia de Salamanca; y en Investigación València-Estudi General, Navarra, Cantabria, Lleida, Vigo y Pompeu Fabra.

En Transferencia de conocimiento las mejores son la Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, Politécnica de Madrid, Rovira i Virgili, Politécnica de Cataluña y Navarra; en Orientación internacional la Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona, Navarra, Ramon Llull, Politécnica de Cataluña, Pompeu Fabra y Politécnica de Valencia; y en Contribución al desarrollo regional, la del País Vasco, Lleida, Autónoma de Barcelona, Valencia-Estudi General, Rovira i Vigili, La Laguna, Miguel Hernández de Elche, Barcelona, Internacional de Cataluña, Católica de Valencia San Vicente Mártir, Autónoma de Madrid y Ramon Llull.

Las comunidades autónomas que obtienen el número más elevado de indicadores de mayor rendimiento son, por orden, Navarra, Cataluña y País Vasco.

Por dimensiones, en Enseñanza y aprendizaje son Navarra, Madrid, País Vasco y Castilla y León; en Investigación, Navarra, Cantabria y Cataluña; en Transferencia de conocimiento, Cataluña, Navarra y Galicia; en Orientación Internacional, Navarra, Cataluña y Madrid; y en Contribución al desarrollo regional, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Canarias y Cantabria.

UNIVERSIDADES DESTACADAS POR ÁMBITO DE ESTUDIO

Por ámbitos de estudio, en ADE destacan la Universidad de Navarra, Pontificia Comillas y Deusto; en Ciencias Políticas, Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona; en Derecho, Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona y Carlos III de Madrid; en Economía, Pompeu Fabra, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona; en Educación, Internacional de Cataluña, Autónoma de Barcelona y Pública de Navarra; en Historia, la Autónoma de Barcelona, Cantabria y Alcalá; en Periodismo y comunicación, Carlos III de Madrid, Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona; en Sociología, Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid y Autónoma de Barcelona; en Ciencias de la Tierra/Geología, Politécnica de Cataluña, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid; y en Ciencias e Ingenierías Ambientales, Politécnica de Cataluña, País Vasco y Autónoma de Barcelona.

La información analizada por el Ranking CYD permite conocer que las titulaciones más demandas en las Ciencias Sociales son Ciencias Políticas (con 1,8 solicitudes por cada plaza en las universidades públicas), Periodismo y Comunicación (1,77) y Sociología (1,75).

En el extremo, en Ciencias de la Tierra/Geología (0,79) y en Ciencias e Ingenierías Ambientales (0,81) no se cubren todas las plazas ofertadas.

Los datos también ofrecen la composición de las aulas: en Educación las mujeres son mayoría entre el alumnado (74,54%) aunque se observa cómo su presencia mengua a medida que avanza el nivel académico y solo representan un 39,64% en la cátedra.

En general, en los ámbitos vinculados a las Ciencias Sociales, las mujeres son mayoría entre el alumnado: en Sociología representan el 64,29%, en Derecho el 61,10% y en Periodismo y Comunicación el 59,35%.

Por su parte, en Ciencias de la Tierra/Geología, la presencia de la mujer pasa a ser de 42,71% del alumnado a 25,38% de la cátedra y en Ciencias e Ingenierías Ambientales es de un 49,99% en las aulas como estudiante al 29,05% en la cátedra.

"El Ranking CYD es una herramienta de orientación para toda la comunidad universitaria. A los estudiantes, y a sus familias les ayuda a escoger ámbito y universidad con la mayor información posible, ajustada a sus intereses. A los gestores universitarios les permite conocer cómo está posicionada su universidad respecto al resto, y a las instituciones, empresas y profesionales de la educación superior les aporta información sobre la situación de la universidad española en dimensiones estratégicas", ha explicado la directora de la Fundación CYD, Sònia Martínez Vivas.

La directora de la fundación ha destacado que el Ranking CYD "presenta los datos de forma desagregada, lo que no da una lista cerrada de resultados, sino que permite a cada usuario obtener su propia clasificación en función de los indicadores que considera prioritarios".