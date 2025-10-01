Universidades dan la "bienvenida" al real decreto de creación de centros universitarios porque "apoya la calidad"

El rector de la Universidad de Álcala, la directora de Santander Universidades, el secretario General de Universidades y el presidente de UNIR, en la jornada 'Potenciando el talento'. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Universidades españolas han dado la "bienvenida" al real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, que el Gobierno aprobará el próximo martes en Consejo de Ministros, porque consideran que "apoya la calidad" de la universidad española.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, este miércoles, durante la mesa redonda 'Los futuros de la Educación Superior', moderada por la subdirectora de Sociedad de Europa Press, María Pin, en el marco de la 'Jornada Potenciando el Talento', organizada por Europa Press, y celebrada en el Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid.

Puyol ha expresado su "opinión favorable" sobre este real decreto que, a su juicio, tiene una "decidida y clara apuesta" por la calidad del sistema. "Todo aquello --y el decreto está en esa línea-- que apoye esa calidad, bienvenido sea", ha afirmado.

En todo caso, ha manifestado su "preocupación" por la incorporación de "jóvenes doctores en áreas emergentes que tengan alguna dificultad como consecuencia de una interpretación del decreto", una cuestión que trasladó al secretario general de Universidades y que espera que maticen en el texto.

Por su parte, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, ha precisado que el real decreto no está hecho "para tal universidad o contra tal universidad" sino que se tienen que "adaptar todos".

"No estoy preocupado, todo lo contrario, estoy ilusionado", ha subrayado Saz. Y aunque, a su juicio, "no va a ser la solución definitiva porque la universidad es algo muy complejo", ha destacado que "el conjunto de todas las universidades de este país" han estado "de acuerdo en que era un texto adecuado".

LA MAYORÍA CUMPLEN LOS REQUISITOS

Sobre este asunto, el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, ha asegurado que "la mayoría extraordinariamente abrumadora" de las universidades "cumplen la mayoría de los requisitos" que establece el real decreto pero ha precisado que no pueden permitir "que por unos pocos se socave" la "confianza" que los ciudadanos tienen en la Universidad. Por ello, ha asegurado que la nueva norma garantizará que esto no ocurra.

En todo caso, ha puntualizado que este real decreto es "un toque de atención colectivo" para todas las universidades y ha añadido que la nueva norma "no va contra nadie" sino "a favor de que la sociedad española siga teniendo una buena formación superior". Además, ha precisado que es un texto "ponderado" y que es posible que aquellos que no cumplan "tengan el tiempo necesario" para adaptarse.

En cuanto a los desafíos de la universidad de cara al futuro, el presidente de UNIR, Rafael Puyol, ha insistido en la importancia de la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial (IA), así como en la necesidad de utilizar un sistema "híbrido" que combine lo mejor de la enseñanza presencial y virtual, porque "los estudiantes han cambiado".

Así, según ha concretado, se trata de "evitar que los alumnos no vayan a clase, abandonen con demasiada prontitud sus estudios porque quizás no les están dando la enseñanza que ellos están deseando recibir".

Para la directora de Santander Universidades y Universia España del Banco Santander, Susana García Espinel, algunos de los principales retos son "la transformación digital" y "la internacionalización" y ha advertido de que España está "por debajo" en estudiantes y en profesorado internacional, "en torno al 10% cuando otros países como Reino Unido superan el 20%".

En tercer lugar, ha destacado "la sostenibilidad y la financiación" y ha avisado de que se necesitarían "4.000 millones de euros" para estar en la media de la OCDE en inversión en universidades. Y, en este sentido, ha puesto de relieve el "papel fundamental" que juega "la colaboración público-privada".

MÁS FINANCIACIÓN Y FLEXIBILIDAD

Precisamente, sobre la financiación, el rector de la Universidad de Alcalá ha lamentado que "las universidades públicas españolas" están "mal financiadas" y ha indicado que, según los últimos estudios de la OCDE, España está "un 20% en financiación por estudiante por debajo de la OCDE y por debajo de la Unión Europea" y "un 2% por debajo" en gasto público. "Esto hay que solucionarlo ya", ha enfatizado.

Saz también ha aclarado que la "función esencial" de la universidad es "generar conocimiento, innovación y transferirlo a la sociedad" y ha subrayado la necesidad de "dotar a las universidades de una gran flexibilidad".

En este punto, el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, ha coincidido en que se necesitan "toneladas de flexibilización" en la organización de la docencia, en cómo se estructuran sus sistemas de investigación, en cómo se transita la investigación hacia el mundo de la empresa pública-privada, la grande y la pequeña y en la movilidad del profesorado.