Archivo - Un hombre con paraguas camina bajo la lluvia por el centro de Madrid, a 7 de junio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de frentes asociados a borrascas atlánticas dejará lluvias durante los próximos días, especialmente en Galicia y el entorno del sistema Central, además de viento en el norte y este peninsular y en Baleares, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

El temporal marítimo será importante en el Cantábrico, con olas de más de seis metros, mientras que las temperaturas bajarán el jueves hasta valores habituales para la época, aunque podrían mantenerse algo por encima en el área mediterránea.

Del Campo ha avanzado que este miércoles continuarán pasando frentes asociados a borrascas atlánticas por España, por lo que será una jornada lluviosa en buena parte de la Península, aunque las precipitaciones serán menos probables en el sureste y en Baleares.

Por zonas, las lluvias más abundantes se darán en Galicia, el entorno del sistema Central y la serranía de Cuenca, donde serán localmente fuertes y persistentes.

Asimismo, la cota de nieve estará alta, entre los 2.000 y los 2.400 metros, aunque bajará en la cordillera Cantábrica hasta unos 1.500 metros.

El portavoz de AEMET ha pedido prestar atención al viento, ya que durante esta jornada se registrarán rachas muy fuertes en amplias zonas del norte, centro y este peninsulares, así como en Baleares.

Además, habrá mal estado de la mar, con olas de tres metros en las costas del archipiélago balear y de más de cinco o seis metros en el Cantábrico.

En el litoral cantábrico, Del Campo ha advertido de que el peligro será "importante" y podrían producirse daños en paseos marítimos. Ha señalado que será peligroso acercarse a estos espacios y, en general, a otras zonas de primera línea de costa.

Las temperaturas subirán de forma notable en el sur y este de la Península y en Baleares, con máximas que incluso podrían alcanzar los 30°C en la ciudad de Murcia.

DESCENSO GENERALIZADO DE LAS TEMPERATURAS EL JUEVES

Un nuevo frente atravesará la Península el jueves y tras él llegará una masa de aire más fría, según la predicción. Esto se traducirá en un descenso generalizado de las temperaturas, que será notable en la mitad sur.

Los valores se situarán en niveles más propios de la época, aunque en el sureste seguirán siendo altos y se superarán los 25 a 26°C en ciudades como Alicante o Murcia.

En cuanto a las lluvias, Del Campo ha explicado que serán más intermitentes que en el día previo y afectarán a menos zonas. Las más abundantes se darán en Galicia y en zonas montañosas del interior peninsular, con una cota de nieve de entre 1.500 y 1.800 metros.

El viento continuará soplando con fuerza en zonas del norte, centro y este peninsular y en Baleares.

VIERNES DE TRANSICIÓN Y UN NUEVO FRENTE EL SÁBADO

El viernes será un día con tiempo más estable, que el portavoz de AEMET ha definido como una "jornada de transición entre el paso de frentes".

Se esperan cielos nubosos y bancos de niebla por la mañana, aunque la nubosidad tenderá a disminuir. La excepción estará en Galicia, donde volverá a llover. Tampoco se descarta alguna precipitación débil en el Cantábrico y en la meseta norte. Las temperaturas bajarán ligeramente.

El sábado llegará un nuevo frente más activo que afectará a buena parte del territorio, con lluvias en amplias zonas del norte, centro y oeste peninsulares. Por el contrario, el este y el sur de la Península y Baleares quedarán al margen de las precipitaciones.

Las lluvias serán muy abundantes, fuertes y persistentes en Galicia, sin descartar que también lo sean en zonas próximas. Asimismo, podrían ser abundantes en el oeste de Castilla y León y en el entorno del sistema Central.

Del Campo ha avanzado que habrá rachas de viento fuertes en el Cantábrico, aunque en general el viento será menos intenso que en días previos.

Las temperaturas nocturnas no variarán demasiado y solo se esperan heladas en los Pirineos. Las diurnas, en cambio, bajarán en el norte, en cuyo interior quedarán entre 10 y 15°C, mientras que subirán en el sur, donde se superarán los 20°C.

MÁS ESTABILIDAD EL DOMINGO Y HELADAS EL LUNES

El domingo será un día más estable, con lluvias dispersas y ocasionales en el extremo norte peninsular y en montañas del interior, y con temperaturas algo más bajas, especialmente las nocturnas.

El lunes también predominarán los cielos poco nubosos, con algunas lluvias dispersas tan solo en Galicia y puntos del sureste.

Para esa jornada, el portavoz de AEMET ha previsto más frío durante la madrugada y a primeras horas de la mañana, con heladas en amplias zonas del interior del norte y del centro de la Península.

En Canarias predominará el tiempo estable durante los próximos días, con cielos poco nubosos o algunas nubes en el norte de las islas.

De cara al fin de semana podría llegar algo de calima. Las temperaturas serán suaves en general, con mínimas de entre 20 y 22°C y máximas de entre 25 y 28°C en zonas costeras.