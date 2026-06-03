El Vaticano dice que por el momento no está prevista una reunión privada entre el Papa y las víctimas de abusos

Archivo - La plaza de San Pedro,en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisado este miércoles que por el momento no está prevista una reunión privada del Papa León XIV con víctimas de abusos en la Iglesia durante su viaje a España, del 6 al 12 de junio, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Este encuentro ha sido reclamado por víctimas españolas que incluso han escrito al Pontífice para que las reciba y que consideran que "no sería de recibo" que no mantuviera una reunión con ellas.

En caso de producirse finalmente, la reunión tendría lugar poco después de la puesta en marcha, el pasado mes de marzo, del protocolo firmado entre la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Religiosos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

Por otro lado, preguntado por los idiomas en los que hablará el Papa durante su visita a España, Bruni ha precisado que León XIV pronunciará todos sus discursos en español, con la excepción de uno en francés en el centro de acogida de Las Raíces, que alberga a migrantes de África de habla francófona. Además, ve probable que el Papa también hable en catalán en el marco de su visita a Barcelona.

En cuanto a los temas que abordará Prevost durante su visita, Bruni ha indicado que el Papa hablará del desarme, la paz, el papel de la Iglesia, los desafíos a los que se enfrentan España y Europa, la defensa de la vida y la migración.

En concreto, ha señalado que el diálogo entre la Iglesia, la política y la cultura como herramientas para superar la polarización, y la reflexión sobre el progreso tecnológico y humano, serán centrales en las 23 intervenciones del Papa en España, que incluyen discursos, saludos y homilías.

Igualmente, ha puntualizado que se dirigirá "a un pueblo con una fuerte secularización, pero con una arraigada presencia cristiana, aún presente en referencias culturales y más allá".

A su vez, ha remarcado que abordará el tema de la paz en tiempos de guerra y el del desarme, "en un momento en que el uso de las armas está justificado".

Por otro lado, ha apuntado que quizás también hablará del papel de la Iglesia en España y, más generalmente, de la Iglesia en Europa, a la luz de su historia, "como un tesoro precioso, en tiempos de grandeza y en tiempos de crisis".

Además, ha añadido que León XIV será un signo y un estímulo para una Iglesia que "aún tiene algo que decir en muchos ámbitos, en España y en Europa, donde puede participar de forma constructiva en el debate público" y, especialmente, en la cuestión de la "defensa de la vida, de toda vida, especialmente cuando es más vulnerable".

Este contexto incluye también el tema de la migración que alcanzará su punto álgido en la visita del Papa a los puertos de las Islas Canarias, donde, según ha destacado Bruni, conocerá las historias de los migrantes, "el esfuerzo por acogerlos" y verá "un lugar de santos misioneros que partieron desde aquí para llevar el Evangelio al mundo".

En cuanto al séquito que acompañará al Papa durante su viaje a España, incluirá al proprefecto del Dicasterio para la Vida Consagrada, el cardenal Ángel Fernández Artime; el prefecto del Dicasterio para los Obispos, Filippo Iannone, y el limosnero papal, Luis Marín.