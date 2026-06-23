El Vaticano indica que los laicos no pueden predicar en misa, ante una pregunta de los obispos alemanes

Archivo - Centenares de personas durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia). - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano ha respondido a los obispos alemanes que los laicos no pueden hacer la predicación durante la misa, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Así lo ha indicado en una carta escrita en inglés con fecha del 17 de junio de 2026, en la que responde a una pregunta planteada por los obispos alemanes, el pasado 30 de marzo, sobre la posibilidad de que laicos cualificados pronunciaran la homilía en casos excepcionales.

En la misiva, dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Heiner Wilmer, el Dicasterio afirma que la disciplina aplicable no puede eximirse mediante una excepción, puesto que la reserva de la predicación para un sacerdote o diácono no es una norma puramente disciplinaria, sino que surge de la propia naturaleza de la liturgia.

El documento explica además que la predicación es "una parte esencial de la Liturgia de la Palabra", que está "inseparablemente ligada a la proclamación del Evangelio" y representa "un ejercicio del munus docendi, confiado a los ministros ordenados mediante el sacramento del Orden Sagrado".

Según señala el portal citando fuentes vaticanas, la carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal Alemana también subraya la necesidad de promover el "desarrollo profesional continuo de los ministros ordenados" para asegurar que la predicación pueda "desplegar plenamente su eficacia pastoral y espiritual".

En este sentido, el portal explica que uno de los argumentos que se suelen utilizar para justificar que los laicos, y especialmente las mujeres, prediquen desde el púlpito es precisamente el hecho de que tienden a hacer que sus sermones e interpretaciones sean particularmente atractivos.

En todo caso, el dicasterio ha precisado que la predicación por parte de laicos fuera de la Eucaristía sigue estando permitida y es posible.