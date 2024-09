Vecinos del Bernabéu celebran la cancelación de conciertos: "Es un estadio deportivo, no un auditorio"

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el túnel en Paso de la Habana y Padre Damián ha celebrado la cancelación de los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu porque "no es un lugar para eventos de música" y han exigido "su suspensión definitiva".

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y Contra el Túnel en Paseo de la Habana y Padre Damián, Sacramento Ramos, ha insistido en que lo que "el Real Madrid ahora mismo pretende con aplazar los conciertos y los eventos es un imposible porque este centro, el Estadio Bernabéu, es un estadio deportivo, no es un auditorio".

Además, ha reclamado a los responsables políticos, en especial al alcalde y presideneta de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, que "recapaciten y cambien el apoyo que están prestando a una iniciativa privada, a un negocio privado, en detrimento de los vecinos".

Según ha avanzado 'Relevo', el Real Madrid ha decidido retrasar todos los conciertos hasta el mes de abril tras las quejas de los vecinos por el ruido que habían provocado los eventos de Taylor Swift, Duki o Karol G. Ha sido la cantante Aitana la primera en confirmar el aplazamiento de sus actuaciones, previstos para los días 28 y 29 de diciembre, hasta junio de 2025.

"Todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer estos meses. Me han confirmado que las nuevas fechas son el 27 y 28 de junio", ha informado la artista catalana en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Para las asociaciones vecinales, esta decisión es un logro temporal porque en estos meses no se van a celebrar los conciertos, ni va a haber gran afluencia de tráfico. Tampoco se van a producir los ruidos que están superando con creces los decibelios autorizados", ha señalado su portavoz, Inmaculada Ramos, en declaraciones a Europa Press.

En esta línea, ha exigido al Real Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que "se den cuenta de que estos conciertos no son ya para aplazarlos, sino para suspenderlos definitivamente". "Lo que queremos es que el club blanco no celebre conciertos. Es un estadio deportivo, no para celebrar eventos de música", ha reclamado.