Víctima de abusos en la Iglesia exige una reunión con el Papa y cree que si no se produce sería "una falta de respeto"

El Primer Denunciante Del Caso De Abusos De Montserrat Y Portavoz Del Movimiento 'Reparación Integral Ya', Miguel Hurtado, Frente A La Nunciatura. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer denunciante del caso de abusos de Montserrat y portavoz del movimiento 'Reparación Integral Ya', Miguel Hurtado, ha exigido este martes una reunión con el Papa León XIV, aprovechando su visita a España del 6 al 12 de junio. En el caso de que no se produzca, ha avisado de que considera que sería "una profunda falta de respeto".

"Lo primero es, ¿el Papa se va a reunir con las víctimas? ¿Sí o no? Nosotros vamos a dejar hasta el viernes para recibir una contestación del Vaticano. Nos parece que si el Papa pisa España sin tener nosotros una reunión agendada con el Pontífice sería una profunda falta de respeto que no vamos a consentir ni tolerar", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a medios frente a la Nunciatura Española Apostólica en Madrid, hasta donde ha acudido para entregar la carta que escribió en abril al Papa, de la que, según ha indicado, no ha obtenido respuesta hasta el momento.

En la misiva, Hurtado pide una reunión del Pontífice con las víctimas de abusos en la Iglesia y que el Papa no acuda a Montserrat durante su visita a España. "La abadía de Montserrat es una institución que se ha declarado insumisa moral del acuerdo entre la Iglesia y el Estado. Eso quiere decir que la abadía de Montserrat se niega a indemnizar económicamente y simbólicamente a sus víctimas", ha apuntado.

Igualmente, ha señalado que, a su juicio, no cree que todas las órdenes religiosas y todas las diócesis vayan a aceptar pagar indemnizaciones y advierte de "un riesgo claro de insumisión". "Y el Papa, al venir aquí, está alentando ese tipo de comportamientos", ha subrayado. También ha recalcado que " el Papa es el único que, según el Código de Derecho Canónico, puede obligar a la gente, a las instituciones católicas, a cumplir sus compromisos".

INSTA AL PAPA A PONER "EN ORDEN" SU CASA

Del mismo modo, considera que debería ser "obligado" que León XIV hablara con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en cada viaje. "No tiene ningún sentido que el Papa hable del cambio climático, de la inteligencia artificial en contra de la guerra, es decir, que se erija el líder moral de puertas para afuera y de puertas para adentro no limpie su casa. Pon en orden tu casa y luego ya nos dirás al resto cómo nos tenemos que comportar", ha reclamado.

No obstante, ha mostrado "esperanza" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "den un giro de 180 grados, rectifiquen y se comprometan a hacer una auditoría de las instituciones católicas que se declaran insumisas morales".

Asimismo, ha indicado que "la Iglesia, como el Estado, creen que el acuerdo al que han llegado de indemnización cierra la crisis, que esto ya es pantalla superada y que ya no hay problemas". Si bien, ha añadido que hasta que no haya garantía de que los obispos van a cumplir no pueden "dar la batalla por ganada".

Hurtado ha avanzado que si este viernes 5 de junio, 24 horas antes de que el Papa llegue a España, las víctimas de abusos en la Iglesia no tienen confirmación de una reunión con el Pontífice, anunciará a los medios de comunicación actos para visibilizar esta "negativa".

Por otro lado, de cara al lunes 8 de junio, con motivo del acto de León XIV en el Congreso de los Diputados, prevé denunciar públicamente "que la foto de Pedro Sánchez con el Papa tiene un coste, y es que el Gobierno ha puesto en el cajón la ley de imprescriptibilidad".

Mientras, sobre la visita del Papa a Montserrat, que tendrá lugar el 10 de junio, ha explicado que si no se cancela y no hay un acto de homenaje a las víctimas, anunciará acciones que estarán determinadas, "sobre todo, a garantizar la seguridad de las víctimas, de los activistas y de la sociedad civil".