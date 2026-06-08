Víctimas de pederastia piden al Papa que muestre su "compromiso" con ellas durante su visita a España

El activista contra los abusos en la Iglesia, Miguel Hurtado, ofrece declaraciones a la prensa durante un acto de denuncia organizado por Reparación Integral YA, frente a la Nunciatura Apostólica, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias asociaciones de víctimas de la pederastia han pedido a León XIV que muestre su "compromiso decidido" con ellas durante su visita a España. Así se han expresado varios portavoces durante esta mañana frente a la Nunciatura Apostólica de España, donde se están reuniendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Papa.

Grupos como Asociación Nacional Infancia Robada, Justice Initiative España o AVA, han solicitado al Pontífice a través de un comunicado conjunto que muestre un "compromiso decidido" con las víctimas de abuso sexual en la Iglesia y que escuche también a quienes "durante años han asumido el coste personal y social de denunciar y de trabajar por cambios reales".

Además, han reiterado sus demandas: el reconocimiento jurídico pleno de la condición de víctima, que garantice derechos efectivos; el acceso a atención psicológica y psiquiátrica especializada, a demanda y de por vida; medidas de apoyo para la inserción educativa y laboral; así como indemnizaciones dignas y proporcionales al daño sufrido.

El escrito ha sido firmado por, también, Infancia Robada Madrid, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada y Plataforma de Víctimas de la Salle.

El presidente de la Asociación Nacional de Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, ha señalado en declaraciones a los medios que le parece una "manipulación" de la Conferencia Episcopal y de la coordinadora de la visita del Papa a España el hecho de que el Pontífice no se vaya a reunir con ellos.

A su vez ha denunciado que, a su juicio, esto es un intento de "blanquear" dos planes de reparación --el Plan PRIVA o el Programa Repara-- que han sido "un fiasco, un auténtico fracaso". "Es lo que les impulsa a dejarnos fuera y a tratarnos como no deberían tratarnos porque nosotros, al fin y al cabo, hemos estado al pie del cañón durante muchos años", ha lamentado.

Por otro lado, ha indicado que, en su opinión, la labor del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Defensor del Pueblo "va por buen camino" con el plan de reparación que impulsan. "Ahora falta la parte clave, que es la indemnización. Vamos a esperar en los próximos meses que haya alguna respuesta y la valoraremos", ha señalado.

Cuatrecasas ha criticado que la Iglesia española vaya "muy por detrás" de otras iglesias europeas. En este sentido, ha vuelto a reclamar derechos. "Si hace falta vamos a seguir luchando para arrancar los derechos a los que las víctimas no han tenido acceso", ha subrayado.

Si bien se alegra "de corazón" de que un grupo de víctimas pueda ser escuchado por el Pontífice, ha incidido en que "ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas" y que en el fondo están "siendo utilizadas por la Conferencia Episcopal para lavar la imagen de una Iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas".

Por esta parte también ha denunciado la manera "incorrecta" en la que, en su opinión, se comunicó la reunión que va a haber entre el Papa y varias víctimas hoy a las 16:30 de la tarde. "Creo que lo que hubiese sido de rigor hubiese sido que la Conferencia Episcopal hubiese he hecho un comunicado de prensa convocando a todos los medios, explicándoles cómo iba a ser la reunión", ha lamentado.

Además, el presidente de Infancia Robada Madrid, José Luis Velasco, ha explicado en declaraciones a los medios que, de poderse encontrar con el Papa, le expondría su caso y le preguntaría "por qué sigue habiendo encubrimientos, cambios de curas de un lado a otros y homenajes".

En su opinión, el grupo de víctimas que se va a reunir hoy con el Papa "es de la propia Iglesia". "No es un grupo de fuera de gente que hemos ayudado a que haya un acuerdo para todas las víctimas, no solo para unas cosas. Nosotros hemos mirado por el colectivo en general", ha recalcado.

"EL GOBIERNO METE EN UN CAJÓN LA LEY DE IMPRESCRIPTIBILIDAD"

Por su parte, el portavoz de la asociación Reparación Integral Ya (RIYA), Miguel Hurtado, también ha instado al Papa a pronunciarse explícitamente a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia. "Tiene dos oportunidades de oro: lo puede hacer hoy en el Congreso de los Diputados o lo puede hacer el miércoles cuando vaya a la Abadía de Montserrat, en la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña", ha recalcado.

Frente a la Nunciatura, ha mostrando un cartel con una imagen del Papa y Pedro Sánchez en su reciente reunión en el Vaticano dándose un apretón de manos "para denunciar que ese apretón de manos puede haber tenido un coste elevadísimo para las víctimas de pederastia clerical" de España.

En este marco, ha apuntado a "dos opciones": que el Vaticano y Pedro Sánchez hayan llegado a un acuerdo para "meter en el cajón" la Ley para ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia "a cambio de que el Pontífice se haga la foto" o que el Ejecutivo sea "más papista que el Papa" y que hayan tomado esa medida "para no incomodar a la Iglesia".

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que registren una solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Hay grupos parlamentarios que nos han dicho que lo van a hacer (...) Bolaños, cuando vaya la Comisión de Justicia del Congreso, tiene que explicar por qué ha estado bloqueando esta ley durante años y sobre todo nos tiene que dar un calendario creíble de aprobación", ha remarcado.

El portavoz ha denunciado su temor es que la legislatura "colapse" y que una ley que "tiene los votos necesarios para salir se quede en el cajón por el cambio político del Gobierno".