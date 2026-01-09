Víctor Márquez Reviriego, Ketty Garat, Mar Manrique y Marta González Novo, Premios APM de Periodismo 2025

Los periodistas Víctor Márquez Reviriego, Ketty Garat, Mar Manrique y Marta González Novo se han proclamado ganadores de la 87 edición los Premios APM de Periodismo, según ha anunciado este viernes la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). - APM

Los periodistas Víctor Márquez Reviriego, Ketty Garat, Mar Manrique y Marta González Novo se han proclamado ganadores de la 87 edición los Premios APM de Periodismo, según ha anunciado este viernes la Asociación de la Prensa de Madrid (APM).

En concreto, el Premio APM de Honor, en reconocimiento a una trayectoria profesional, ha recaído en Víctor Márquez Reviriego, "una de las más fértiles trayectorias como periodista, independiente, leal a su propia conciencia, ejemplar y brillante".

Según el jurado, desde sus comienzos a principios de los años 60, Víctor Márquez Reviriego ha vivido pegado a la actualidad, destacando su etapa de cronista parlamentario entre 1977 y 1981. "Testigo privilegiado de los primeros pasos de la democracia parlamentaria española, su columna 'Apuntes parlamentarios' de la revista Triunfo, constituyó uno de los hitos principales en su obra periodística, con la que recuperó la mejor tradición de los cronistas de las Cortes".

A su juicio, "su talento y tutor de jóvenes periodistas dejó huella en medios tan sobresalientes en los años de la transición" como 'Cambio 16' o 'Tribuna', y colaboró en los principales periódicos y medios nacionales como 'Diario 16', 'El País', 'El Mundo', 'ABC', 'La Vanguardia', 'La Codorniz', 'Hermano Lobo', 'Tiempo', 'Leer', Antena 3 Radio, Cadena SER, COPE, TVE y Antena 3 TV.

En el nuevo siglo fue jefe de prensa de la Oficina del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. "Un 'Maestro del Periodismo' al que muchas generaciones deben su pasión por la información", ha subrayado.

Asimismo, el jurado ha otorgado el Premio APM al Periodista del Año a Ketty Garat, redactora de The Objective, "por culminar en 2025 un proceso iniciado en 2021, cuando llevó a cabo las primeras investigaciones sobre el 'caso Ábalos', sacando a la luz diversas noticias, algunas de las cuales la han llevado ante los tribunales, siendo desestimadas las querellas interpuestas contra ella".

"Lejos de dejarse llevar por el complejo entorno de sus informaciones, prosiguió sus investigaciones, sacando a la luz datos, material audiovisual y pruebas que han culminado en el actual proceso y encarcelamiento del exministro. Un reconocimiento al rigor, tesón y trabajo periodístico en la búsqueda de la noticia, verdadera esencia del periodismo", sostiene el fallo del jurado.

Respecto al Premio APM al Periodista Joven del Año, en 2025 ha recaído en Mar Manrique, creadora de Fleet Street, newsletter sobre periodismo, tendencias y medios de comunicación con difusión entre más de 10.000 profesionales en España y Latinoamérica, e impulsora de Watif, medio digital enfocado a un público joven.

En este caso, el Jurado reconoce "su valentía como joven emprendedora y su visión de la comunicación y el periodismo en los nuevos canales del siglo XXI, hablando de tú a tú a los públicos más jóvenes y conectando y generando contenido desde distintas plataformas, demostrando que el periodismo puede ejercerse de muchas maneras en un sociedad cambiante día a día". Asimismo, es miembro del Comité Editorial de la revista Cuadernos de Periodistas, de la APM.

El Premio APM al Periodista Especializado en Madrid ha sido para Marta González Novo, directora de 'Hoy por Hoy Madrid', el programa de la Cadena SER, "por su dedicación" a los temas de la Comunidad, "poniendo un especial interés en el seguimiento de la actualidad de temas sociales y culturales de Madrid".

"Marta aborda con sensibilidad y empatía cuestiones delicadas y de calado para los ciudadanos, contando con la presencia en directo de sus principales protagonistas", ha subrayado el jurado de la APM, que informará sobre la ceremonia de entrega de los Premios APM de Periodismo 2025 en las próximas fechas.