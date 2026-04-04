La Virgen recorre en "soledad" este Sábado Santo las calles de Zamora tras la muerte de su hijo

ZAMORA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de la Soledad protagonizará el Sábado Santo en la capital zamorana, alumbrada por los cofrades de la Cofradía de Jesús Nazareno, que cuenta con 12.000 hermanos, que visten túnica y caperuz romo de percal negro, con cíngulo de esparto y un decenario en la cintura mientras que las mujeres llevan capa negra de lienzo negro con caperuz romo, medalla y vela con tulipa en las manos.

El desfile partirá a a las 20.00 horas de la tarde de la iglesia de San Juan Bautista, y dirigirá su pasos por por plaza Mayor, calle Renova, plaza de Sagasta, calle Santa Clara, Alfonso IX, plaza de Alemania, calle San Torcuato, plaza de Sagasta, calle Renova y plaza Mayor, donde se cantará la Salve en honor de la Santísima Virgen, para continuar hasta el templo de salida.

En este desfile, la Virgen de la Soledad, vestida de luto, expresa su dolor y soledad tras la muerte de su hijo Jesús en la Cruz, mientras espera la resurrección.