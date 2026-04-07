La visita del Papa a España costará más de 15 millones y tendrá un retorno de más de 100 millones, según coordinadores

El director de la Oficina de Información de la CEE, Josetxo Vera, durante una rueda de prensa, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), a 7 de abril de 2026, en Madrid (España).- Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La visita del Papa León XIV a España, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, costará más de 15 millones de euros y por el momento la Iglesia española calcula que tiene cubierta la mitad de esta financiación, según han informado los coordinadores del viaje en España.

Así lo han avanzado este martes en una rueda de prensa en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la que han intervenido los coordinadores de la visita de León XIV a España, Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal; la delegada episcopal de Medios del arzobispado de Madrid, Sara de la Torre, y el director de la Oficina de Información de la CEE, Josetxo Vera.

"Sabemos que la visita en términos económicos va a tener un coste en su conjunto desde luego no inferior a 15 millones de euros", ha explicado Barriocanal, que también es vicesecretario de Asuntos Económicos de la CEE. De esta cantidad, estiman que ya tienen cubierto en torno al 50%.

Según ha precisado, hacen esta estimación por lo que tienen confirmado, pues saben que van a "tener que poner más de 50 pantallas grandes por toda España" así como "decenas de kilómetros de vallas", más de "6.000 sanitarios, torretas de comunicación" u "8.000 copones para distribuir la comunión" en las misas.

Para costear la visita, ha explicado que hay dos tipos de financiación (dineraria y en especia) y tres tipos de financiadores (fieles, empresas o fundaciones y administraciones públicas). También han solicitado al Gobierno que el viaje sea declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público.

En concreto, los ciudadanos pueden hacer "pequeñas aportaciones" a través de la web donoamiiglesia así como en las colectas. Los coordinadores han recordado que los ciudadanos podrán desgravarse un 80% de los 250 primeros euros y, el resto, el 40%. También pueden apuntarse como voluntarios.

En segundo lugar, cuentan con las empresas, las fundaciones y otras iniciativas sociales, que pueden hacer aportaciones económicas o en especie (por ejemplo, empresas de seguridad o de nuevas tecnologías). En concreto, han precisado que ya hay "tres o cuatro grandes benefactores" y que están hablando con muchos patrocinadores --algunos de los cuales ya colaboraron con la JMJ de 2011--.

Precisamente, respecto al saludo privado con el Papa del que podrán disfrutar los grandes benefactores --que aporten entre 500.000 y 1 millón de euros--, según se desprende de un dossier elaborado por la Iglesia en España consultado por Europa Press, los coordinadores de la visita han remarcado que "es de bien nacidos ser agradecidos".

"VA A SALUDAR A MUCHÍSIMA GENTE"

"De bien nacidos es ser agradecidos. En todas las visitas del Santo Padre, normalmente tiene algún tipo de encuentro con aquellas personas que, de manera más relevante, han ayudado a que la visita haya podido tener lugar. Esto no es una excepción aquí. Esto es algo que desde el primer minuto se nos comentó en el Vaticano. Luego, las lecturas que se puedan hacer, pues cada uno tiene las suyas. Pero, sin duda alguna, yo creo que es razonable", ha aclarado Barriocanal, al tiempo que ha agregado que "el Papa va a saludar a muchísima gente y se va a encontrar con todo el pueblo de España".

En tercer lugar, según ha destacado, cuentan con la aportación de las administraciones públicas, que colaboran en el ámbito de la seguridad y de la cesión de espacios públicos, ya que se trata de una visita de Estado.

Las únicas administraciones que, por el momento, han decidido colaborar con una aportación dineraria a la visita del Papa son el Gobierno de Canarias y los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife. En todo caso, han precisado que aún no tienen cerrada esta partida. Según han recordado los coordinadores, en la última visita de Benedicto XVI no hubo aportaciones dinerarias de las administraciones públicas.

Si bien, han puesto en valor todas las aportaciones y han destacado que la colaboración con las administraciones públicas es "muy positiva y muy fluida".

"Nosotros estamos cómodos con las aportaciones que están haciendo la Generalitat de Cataluña, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, porque están ofreciendo lo que tienen sin que eso perjudique en absoluto al resto de los ciudadanos y porque son conscientes de que es una enorme inversión social y económica. La cantidad de cientos de miles de personas que van a venir a Madrid ese fin de semana supone desde el punto de vista económico también una importante inyección", ha subrayado Barriocanal.

Preguntados por si la Iglesia no podría financiar con sus propios fondos la visita, Barriocanal ha defendido que es "algo saludable" que "toda la sociedad civil, también los poderes públicos" se comprometan en la financiación de la misma. No obstante, ha precisado que "lo que no se financie por un lado se va a financiar por otro".

Sobre una posible reunión del Papa con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, los coordinadores han puntualizado que "hay multitud de iniciativas que están puestas encima de la mesa" y es al Papa a quien corresponde decidir, aunque en cualquier caso, han añadido que si este encuentro se produce, se comunicará después, como ha ocurrido en otras ocasiones.

NO DESCARTAN UNA REUNIÓN CON SÁNCHEZ

Tampoco han descartado que se pueda producir un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque han explicado que para ello, Moncloa tiene que remitir "previamente una carta vía Nunciatura" y será "el Santo Padre el que decida si es procedente o no es procedente". En otros viajes de Papas a España sí se han producido estos encuentros, según han recordado.

Si bien, los coordinadores de la visita no han podido detallar los actos en los que participará el Papa porque están a la espera de que el Vaticano publique la agenda oficial del viaje, algo que calculan que podría suceder tras el viaje a África. De momento, está confirmado que el Pontífice visitará Madrid, Barcelona --en torno al centenario de la muerte de Antonio Gaudí-- y Canarias (Gran Canaria y Tenerife), donde es previsible que se encuentre con personas migrantes.

Por el momento, ya han abierto las acreditaciones para periodistas y ya tienen preparado el sistema de inscripción para que los ciudadanos participen en los diferentes actos multitudinarios con el Pontífice. Los interesados pueden apuntarse de forma individual o en grupo, y los coordinadores animan a inscribirse desde las parroquias, colegios o universidades. La inscripción será "libre y voluntaria" y no tendrá ningún coste.

Durante la rueda de prensa, también se ha presentado el lema de la visita, 'Alzad la mirada'. "Una llamada a la sociedad española a salir de sus preocupaciones diarias e ir más allá, a través de la contemplación y la apertura a los demás", ha explicado Josetxo Vera, al tiempo que ha añadido que "en ese alzad, se encuentra la sed de Dios, su reconocimiento como fuente de unidad (Madrid), belleza (Barcelona) y caridad (Canarias y Tenerife)".

En cuanto al logo, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa, Vera ha indicado que "está construido como un círculo abierto en acción", detallando que "las figuras humanas no están estáticas, sino enlazadas, sosteniéndose y proyectándose hacia arriba". En el mismo se pueden contemplar la Virgen de La Almudena, la Sagrada Familia, la Puerta de Alcalá y el mar.