Vocento eleva sus ingresos a 240,7 millones en los nueve primeros meses de 2026

Archivo - Vista del edificio de Vocento ABC en la calle de Josefa Valcarcel 40B con el logo de Vocento - MATIAS NIETO KOENIG/VOCENTO - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vocento ha obtenido 240,7 millones de euros de ingresos en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un ligero aumento del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, como ha informado el Grupo este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según Vocento, este crecimiento se debe al aumento de la publicidad en Prensa y, especialmente, al negocio del área de Diversificación. Además, en este periodo, destaca que la publicidad ha mejorado un 2,7% frente a una caída del mercado del 0,3% en los segmentos en los que la compañía está presente.

En cuanto a los negocios de Diversificación (Gastronomía, Agencias y Clasificados), detalla que se ha registrado un incremento del 15,7%, mientras que los ingresos de Diversificación, junto a los del negocio digital, representan el 49% del total de los ingresos de la compañía.

Respecto al EBITDA, excluyendo las indemnizaciones, es de 5,0 millones de euros, un 1,5% menos que en el mismo periodo de 2025. El resultado neto consolidado se sitúa en -20,7 millones de euros, frente a los -3,2 millones registrados el año anterior, cuando Vocento indica que se contabilizaron impactos extraordinarios positivos derivados de la venta de Pisos.com (18,5 millones) y de activos inmobiliarios (10,0 millones).

Por otra parte, Vocento señala que la deuda financiera neta se sitúa en 30,3 millones de euros, frente a los 29,4 millones registrados en 9M25, lo que supone una ratio deuda/EBITDA de 1,4. La compañía recuerda que firmó el pasado 20 de marzo una financiación sindicada a largo plazo con el fin de dar mayor estabilidad al Grupo.

Por áreas de actividad, la división de Prensa ha registrado un crecimiento publicitario del 0,2% mientras que el mercado ha caído un 1,2%. Este incremento, según Vocento, coincide con el lanzamiento de los nuevos productos editoriales tanto de ABC como de los diarios regionales, en su formato impreso y digital, con el objetivo de acrecentar su liderazgo en sus respectivos territorios.

Esta estrategia de renovación editorial se ha traducido en un incremento del 20% de las suscripciones digitales, con un crecimiento en ABC del 36% y del 10% en regionales. En total, los medios del Grupo cuentan con 230.000 suscriptores.

Sobre los negocios de Diversificación, el área de Clasificados (que incluye Sumauto y Premium Leads) ha aumentado sus ventas un 10,6%, hasta alcanzar los 18,6 millones de euros. En Gastronomía, los ingresos han crecido un 34,0% y llegan a los 15,4 millones de euros, impulsados principalmente por la edición de Madrid Fusión y por celebrarse en este periodo Spain Fusion Ciudad de México y Tampa.

En el área de Agencias, se ha producido un incremento del 7,8% de sus ingresos, hasta llegar a 17,6 millones de euros; y en el área de Impresión y Distribución, además del acuerdo alcanzado con Bermont antes del verano para reducir los costes de impresión de ABC y Hoy (Extremadura) --que avanza supondrá un ahorro de dos millones de euros durante este ejercicio--, el Consejo valora diferentes alternativas con respecto a la actividad de impresión comercial de Rotomadrid.

CIERRE DE 2026

De cara al cierre de 2026, Vocento señala que ha puesto en marcha un plan de contingencia para limitar el impacto que la convocatoria electoral puede tener sobre el mercado publicitario en esta última parte del año por lo que el objetivo de EBITDA, excluyendo indemnizaciones, se revisa hasta un rango de 28-30 millones de euros.

El consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat, ha asegurado que los resultados de estos nueve primeros meses "confirman que la transformación de Vocento avanza al ritmo previsto"

"La renovación editorial de ABC y de nuestras cabeceras regionales ha tenido una respuesta muy positiva de los lectores y los negocios de Diversificación siguen ganando peso. Junto a la reorganización del área de impresión, estos avances nos permiten seguir la senda marcada por el Plan Estratégico", ha apostillado.