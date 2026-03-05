Von der Leyen apuesta por un enfoque europeo "sólido y realista" sobre el acceso de menores a redes sociales

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en imagen de archivo. - EUROPA PRESS/A.Ortega.POOL - Europa Press

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apostado por un "enfoque europeo sólido y realista" sobre el acceso de los menores de edad a las redes sociales, durante el primer encuentro del panel de expertos que Bruselas ha creado para explorar medidas con las que limitar su acceso a plataformas, en un contexto en el que países como Francia y España preparan normas para fijar una edad mínima de acceso.

"He convocado este panel para forjar un enfoque europeo sólido y realista para mantener a nuestros hijos seguros en la era digital", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario, en un comunicado al término de la reunión que marca el inicio de unos trabajos que se extenderán varios meses, con el objetivo de que el panel presente "recomendaciones" concretas de aquí al verano.

Von der Leyen ha expuesto que, del mismo modo que "durante décadas se ha actuado para que el mundo real sea más seguro para los niños", ahora la Unión debe "hacer lo mismo en el mundo digital".

"Las oportunidades positivas que ofrece la tecnología no pueden darse a costa de su seguridad, salud o felicidad", ha opinado la conservadora alemana, que ha recordado que las plataformas ya están sometidas a la Ley de Servicios Digitales (DSA) en la Unión Europea y en ese marco son "responsables de garantizar la seguridad de los usuarios".

Sin embargo, la jefa del Ejecutivo comunitario considera que desde la Unión se debe "hacer más para proteger y empoderar" a los más jóvenes en su uso de Internet.

EDAD MÍNIMA DE ACCESO A REDES

La Unión Europea cuenta ya con legislación específica para regular el espacio digital, incluida la Ley de Servicios Digtales (DSA, por sus siglas en inglés) por la que Bruselas ha iniciado expedientes a grandes plataformas como TikTok o Instagram.

Tras los recientes anuncios de gobiernos como el de Francia, España o Austria respecto del desarrollo de leyes nacionales para fijar una edad mínima de edad para acceder a las redes sociales, el Ejecutivo comunitario ha aplaudido que cada vez sean más los Estados miembro que se suman a este tipo de iniciativas, si bien ha dejado claro que "no pueden imponer obligaciones adicionales (a las que ya impone la DSA) a las plataformas de muy gran tamaño, ya que esa es una prerrogativa de la Comisión Europea".

La Comisión Europea tiene en marcha un proyecto piloto con varios Estados miembro, entre ellos España, para contar con una plataforma a nivel europeo capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales desde dispositivos móviles u otros y que ha estado meses a prueba para ajustar la tecnología a las especificidades de cada país.

La aplicación de verificación de edad de la Comisión debe estar disponible en las 'App Store' a partir de este mismo mes de marzo, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta final de año.

Para entonces, las plataformas deberán contar con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.

La presidenta de la Comisión Europea anunció el pasado septiembre ante el pleno de la Eurocámara que su Ejecutivo estaba estudiando cómo limitar el acceso a las redes sociales de los menores europeos, aunque se mostró prudente sobre cómo hacerlo y a partir de qué edad aplicarlo, hasta consultar con los gobiernos, organizaciones, expertos, familias y sociedad civil.

"Son los progenitores y no los algoritmos quienes deben educar a nuestros hijos", dijo entonces la conservadora alemana, quien apuntó que observaban con especial atención la experiencia puesta en práctica en Australia. La edad mínima para acceder a las plataformas, con todo, es una competencia nacional.