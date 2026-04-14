Vox actuará "en todos los frentes" ante la regularización y para "exigir prioridad para los españoles en España"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Vox ha anunciado este martes que actuará "en todos los frentes" ante la regularización extraordinaria de migrantes que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes y para "exigir prioridad para los españoles".

"Vox va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo y vamos a actuar en el frente político, en el parlamentario, en las calles con campañas de concienciación y, por supuesto, en los tribunales", ha argumentado el diputado Carlos Fernández Quero a las puertas del Congreso con motivo de la presentación de la campaña 'La inmigración masiva tiene consecuencias'.

Con esta iniciativa, la formación de Santiago Abascal pretende reivindicar que "el español en España tiene que ir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto".

Vox ha lanzado la campaña coincidiendo con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la regularización extraordinaria, una iniciativa para Vox "tremendamente nefasta que consagra, de una vez por todas y para siempre, el efecto llamada que viene a decir que puede venir todo el mundo".

Para Fernández Quero los políticos en España "en lugar de velar por lo que hay dentro, por una buena calidad de vida para los ciudadanos españoles que han contribuido con su esfuerzo a sostener los servicios públicos y que son ellos quienes deberían ser atendidos en primer lugar, el mensaje es que aquí cabe todo el mundo, que si hay que hacer cambios y que los españoles vivan peor, no hay problema".

Frente a esto, el mensaje de Vox es que "la invasión mata" y se está viendo "en las calles, con machetazos y puñaladas diarias que ya no son un caso aislado, sino que ahora es aislado el segundo en el que no pasa nada".

Vox ha pedido "cordura y sentido común para llevar a las instituciones aquello que ya es consenso en los hogares, en las pausas del café, en las reuniones de amigos, de que todos están hasta el gorro de la inmigración". "Todo el mundo habla de cómo cuando entra en el metro, en el autobús, cuando va a pedir una ayuda, cuando está en urgencias o cuando quiere buscar una casa, la inmigración masiva tiene consecuencias que se notan en su vida", ha argumentado Fernández Quero.

En su opinión, "todo el mundo lo sufre en sus propias carnes", salvo quienes "viven en urbanizaciones amuralladas, que no necesitan hacer uso de los servicios públicos, que nunca usan la sanidad pública, que nunca están compitiendo por una plaza en una guardería, que nunca necesitan vivienda protegida, aquellos que viven en una burbuja, quienes están metiendo en vena una inmigración masiva que está cambiando para siempre el mapa de las ciudades y que están deteriorando a una clase media y una clase popular que cada vez vive peor", ha añadido el diputado Fernández Quero

Por su parte, la dirigente de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha incidido en el objetivo de la campaña que ha puesto en marcha su formación para denunciar "el bipartidismo corrupto y caduco" del PP y PSOE que "defienden las políticas de fronteras abiertas, que no quieren analizar quienes son los que hoy están causando los peores delitos, porque no quieren abordar que la inmigración masiva está llenando las cárceles".

MILLÁN ALERTA CONTRA LA "INVASIÓN MIGRATORIA"

Posterioremente, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha alertado de la "invasión migratoria" que supone el proceso de regularización ante la aprobación, este martes en Consejo de Ministros, del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes.

"Se trata de una medida que es sumamente lesiva contra el pueblo español, teniendo en cuenta que en España ya hay dos millones de inmigrantes aproximadamente que viven de prestaciones sociales, de los servicios públicos que están cada vez más tensionados, donde el acceso a la vivienda es imposible y estamos sufriendo una transformación de nuestros barrios por culpa de un Gobierno que ha decidido deliberadamente borrar nuestra identidad", ha afirmado Millán en rueda de prensa en el Congreso.

Por ello, ha avanzado que su formación recurrirá al Tribunal Supremo "este decreto de regularización masiva". "No vamos a permitir que se carguen nuestros servicios públicos ni que terminen tampoco con nuestra identidad", ha asegurado al respecto.

"Nosotros tenemos derecho a seguir siendo España, tenemos derecho a proteger nuestra identidad y tenemos derecho a defendernos de cualquier intento por destruirla, ya venga por parte de la islamización o por parte del separatismo catalán", ha añadido.

En este punto, se ha mostrado en contra de la ley de Junts que se debatirá este martes en el Pleno del Congreso para prohibir el burka y transferir a Cataluña las competencias en inmigración. "Pero nosotros no vamos a pasar por el aro, no vamos a aceptar chantajes, y mucho menos de quienes han traído la islamización a Cataluña y ahora quieren presentarse como la solución al problema que ellos mismos han creado", ha asegurado al respecto.

A su juicio, la medida de Junts "no es más que otro ejercicio de oportunismo político por la pérdida de votos que está sufriendo en Cataluña" en un "último intento de dinamitar la unidad nacional y dinamitar la presencia de España en Cataluña", además de arremeter contra el PP y el PSOE que "están acostumbrados a este tipo de cesiones permanentes al separatismo".

"Si quisieran realmente prohibir el velo y el burka, habrían apoyado nuestra iniciativa pero una vez más vuelven a retorcer las iniciativas para exigir la eliminación de la presencia de España en Cataluña", ha aseverado.

Además, ha afirmado que no cree "que esta medida y este decreto de regularización masiva tenga el apoyo mayoritario de los españoles, como ha dicho el presidente del Gobierno".

"Porque no es que solamente no haya pasado por el Congreso de los Diputados, es que el presidente del Gobierno no se ha preguntado a los españoles si están de acuerdo con contraer esa invasión inmigratoria que lo que está haciendo es no solamente degradar nuestros barrios, sino también provocar un colapso en unos servicios públicos que ya de por sí están seriamente dañados por la deliberada y mala gestión del Gobierno y los gobiernos regionales al frente de las comunidades autónomas", ha denunciado.

A su juicio, el presidente del Gobierno está imponiendo "a golpe de decreto" y la "invasión inmigratoria" le sirve "de cortina de humo para no hablar de su corrupción, que le sirva para contentar a sus socios de la extrema izquierda y para sustituir al pueblo español porque el pueblo español ya no le sirve, el pueblo español está votando mal y no le gusta".