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MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox apuesta por recuperar la vocación de la universidad "como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza" y quiere garantizar la libertad de cátedra de los profesores en las aulas "frente a las imposiciones de la corrección política".

Así lo refleja el programa de Vox 'Es sentido común', recogido por Europa Press, con las propuestas de la formación de Santiago Abascal para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El documento incluye también que "ningún español debe quedarse sin poder estudiar por falta de recursos económicos". Para ello, el partido propone mejorar el sistema de becas en las etapas universitaria y preuniversitaria, "para que la educación sea un verdadero ascensor social en el que la situación económica no sea un obstáculo para el esfuerzo, el mérito y la capacidad".

Para igualar las oportunidades para todos los alumnos españoles, propone unificar currículo, evaluaciones nacionales e inspección, así como reválidas y una Selectividad única; y garantizar la educación en español en todo el territorio nacional. También quiere finalizar las "diferencias" en los contenidos curriculares e impulsar la exigencia académica.

Por otro lado, Vox propone una revisión de las homologaciones de títulos extranjeros; garantizar los derechos de las familias en la educación de sus hijos; garantizar la libre elección de centro educativo en todos los niveles "para que las familias elijan libremente el modelo educativo que desean, sin que su situación económica o social sea un impedimento para ello"; o eliminar los "contenidos ideológicos ajenos a las materias académicas".

El programa incluye además la derogación de la LOMLOE y la recuperación de una enseñanza "basada en el esfuerzo, el saber, el mérito, la exigencia, la disciplina y la responsabilidad personal", así como la potenciación de las matemáticas, la lectura, las humanidades y las ciencias.

Vox quiere poner fin a los móviles en clase, reforzar la autoridad del profesor y aprobar un plan nacional contra el acoso escolar y el ciberacoso.

Otra de las medidas que incluye en su programa es el establecimiento de un número máximo por aula de alumnos procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español. En este contexto, defiende la creación de aulas específicas de nivelación, donde los alumnos que se incorporen tarde al sistema español alcancen el nivel requerido antes de integrarse en su clase, sin ralentizar a sus compañeros y con más posibilidades de éxito para ellos mismos.

Además, reclama la prohibición del burka y el niqab en todos los espacios públicos y lugares donde se presten servicios públicos, con particular atención a centros educativos o entornos donde se vea comprometida la seguridad; acabar con los menús halal en los comedores escolares; y eliminar el programa educativo de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Vox defiende la prioridad nacional para escoger centro para los hijos, en la concesión de ayudas y subvenciones educativas y para el acceso a plazas de guardería, becas comedor, becas transporte, etc.

Por último, propone un distrito único y libre elección de centro escolar para los padres y destaca su "apuesta decidida" por la Formación Profesional.