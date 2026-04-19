Vox quiere hacer opcional el uso de la baliza la V16 y rescatar los triángulos con enmiendas a una ley del PSOE

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MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026".

Asimismo, en caso de aprobarse esta enmienda, "no será exigible su conectividad con los sistemas de detección" de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la geolocalización de los dispositivos. Los triángulos, por su parte, "podrán seguir utilizándose sin limitación temporal".

Vox se muestra está a favor de "mejorar" la seguridad vial de los españoles con "medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada, tanto en España como en el extranjero, mediante estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de compleja visibilidad y climatología adversa".

En este sentido, argumenta que "la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos y su efectividad en carretera ha sido puesta en duda por afiliados de entidades con experiencia en seguridad vial". "La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado críticas a la imposición de esta nueva normativa, inclinándose por la complementariedad en vez la obligatoriedad", subraya.

"No se entiende por qué el Gobierno descarta la opción de que sea el conductor el que decida incorporar la baliza V-16 a su vehículo de forma voluntaria o bien continuar utilizando los clásicos triángulos reflectantes. Son razones de peso para suspender la obligatoriedad de esta medida y, simultáneamente, continuar investigando medidas más eficaces que contribuyan a la mejora de la seguridad vial de los españoles sin necesidad de imponerles cargas adicionales a las familias y empresas españolas", insiste.

Por su parte, Sumar ha registrado una enmienda para introducir su modelo de multas de tráfico ajustadas al nivel de renta del infractor, que propone aumentar en un 500% las sanciones para los infractores cuyos ingresos brutos anuales superen los 100.000 euros. Con este objetivo, el grupo presentó hace un año en el Congreso una iniciativa propia.

Con esta enmienda de adición, a la que ha tenido acceso Europa Press, la formación política modifica el artículo 81 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En la justificación de la medida explica que el régimen sancionador del tráfico en España está regulado según la gravedad de la infracción, es decir, según el tipo de falta que se cometa, la multa será de mayor o menor cuantía económica.

De esta forma, si se comete una falta leve, la cuantía es de 100 euros, si es grave esa cifra asciende hasta los 200 y si se comete una muy grave el infractor puede pagar hasta 500 euros, aunque hay casos en los que se supera esa cantidad. En la actualidad, la cuantía económica puede incrementarse por la gravedad y consecuencias de los hechos, pero nunca por los ingresos del infractor.

Según la propuesta de Sumar, las sanciones se aumentarán siempre de acuerdo con la capacidad económica del infractor, incremento que se realizará de manera ponderada de la siguiente forma: En un 150% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales se sitúen entre los 70.000 y los 85.000 euros; en un 300% entre los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales entre los 85.000 y los 100.000 euros; y en un 500% para los infractores sancionados cuyos ingresos brutos anuales superiores a los 100.000 euros.

Sumar defiende que "es evidente que el efecto de disuasión y la finalidad de concienciar sobre el hecho punible no será el mismo con una multa de 500 euros para una persona que cobre 1.100 mensuales, que para otra que cobre 10.000 en el mismo período de tiempo".

EJEMLOS INTERNACIONALES

En el ámbito internacional, recuerda que las multas progresivas llegaron a Europa por primera vez en 1921, cuando Finlandia introdujo en su Código Penal este sistema impositivo, argumentando que la cuantía de la multa tiene que ser "razonable en relación con la capacidad de pago de la persona multada". Sumar añade que otros países que utilizan las multas progresivas son Suecia, Dinamarca o Reino Unido.

Por otra parte, el grupo plurinacional considera "necesario" regular el uso de los carriles en autopistas y autovías, en "determinadas circunstancias ocasionadas por fenómenos meteorológicos adversos o de retención del tráfico". Así, defiende que cuando la circulación se vea dificultada por las condiciones de la calzada a causa de la nieve, estará prohibido adelantar, se circulará obligatoriamente por el carril derecho, pudiendo utilizar su contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido, dejando libres el resto de carriles de la izquierda para la circulación de vehículos de emergencia y quitanieves.

Asimismo, en circunstancias excepcionales por indicación de las autoridades de tráfico competentes, para evitar posibles accidentes, en las autopistas y autovías los camiones superiores a cinco ejes no podrán efectuar adelantamientos circulando a una velocidad máxima de 90 km y siempre por el carril derecho de la vía.

En su caso, ERC ha registrado una enmienda para lograr el traspaso de la gestión de exámenes de conducir a Cataluña.

La enmienda, recogida por Europa Press, establece que en el plazo máximo de doce meses, el Gobierno "culminará el traspaso de las funciones, servicios y medios personales y materiales adscritos a la Jefatura Central de Tráfico en Cataluña para la organización y realización de los exámenes de conducir".

"Este proceso de transferencia se efectuará en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias y garantizará la continuidad del servicio sin interrupciones para el alumnado", añade ERC.

Asimismo, en otra enmienda de adición, a la que ha tenido acceso Europa Press, los republicanos proponen que el Ministerio del Interior garantice, "mediante los mecanismos de movilidad funcional o contratación de urgencia que fueran necesarios, la absorción total de la bolsa de alumnos que actualmente se encuentran en la lista de espera en Cataluña".

De este modo, ERC establece que las medidas para incrementar el ratio de examinadores serán adoptadas en el plazo máximo de 30 días naturales y la absorción total de las listas de espera deberá producirse en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley.

"El cumplimiento de este mandato será objeto de seguimiento quincenal con la Generalidad de Cataluña, las Entidades Locales y las entidades representativas del sector de las autoescuelas. El primer encuentro de seguimiento será convocado por el Gobierno del Estado dentro del plazo máximo de 45 días naturales desde la entrada en vigor de esta ley", subraya.

Por otro lado, los independentistas catalanes han registrado otra enmienda que propone una modificación legislativa para habilitar un encargo de gestión que permita al Servicio Catalán de Tráfico asumir funciones de soporte material y organizativo cuando las listas de espera para la realización de las pruebas de aptitud para la obtención de permisos de conducción superen los 45 días naturales.