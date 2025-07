Yolanda Díaz alerta de que "personas LGTBI hacen su vida normal y cuando llegan a las empresas se meten en los armarios"

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que "personas LGTBI hacen su vida normal y cuando llegan a las empresas se meten en los armarios". "Esto no puede pasar", ha advertido.

"España es un país libre, es un país con orgullo, es un país que hace de los Derechos Humanos su bandera", ha manifestado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación en el marco de un encuentro con representantes de centros de empleo de iniciativa social, en Madrid.

En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha declarado que "no sólo es que no se pueda permitir esto", sino que además existe una norma que lleva un año en vigor, que ha sido negociada con empleadores, sindicatos y con el Gobierno, "justamente para que esto no se pueda realizar".

En este sentido, Yolanda Díaz ha subrayado que, "a día de hoy, los datos son muy positivos" y "espectaculares". "Más del 60% de los convenios se han visto obligados a regular estos derechos", ha afirmado, para después añadir que sectores masculinizados como los de la construcción o los cementos, "parecería que les costaría más tomar estas medidas y son los primeros que han reglado estas medidas".

Por tanto, Díaz ha llamado a las personas LGTBI en España a que "sean libres, que amen como quieran y que sean quien quieran ser". "Esta realidad la tienen que manifestar de manera expresa en sus centros de trabajo", ha recalcado, al tiempo que ha agregado que si su responsable toma alguna medida contra ellos por esta realidad, "es una vulneración de derechos".