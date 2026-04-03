Zelenski invita al Papa a una visita apostólica en Ucrania y condena los bombardeos de Rusia en Semana Santa

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, con el Papa León XIV - PRESIDENCIA DE UCRANIA / X - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha condenado ante el Papa León XIV los últimos ataques de Rusia durante Semana Santa y ha invitado al Sumo Pontífice a realizar una visita apostólica en Ucrania.

Zelensky ha trasladado esta invitación a León XIV mediante una conversación telefónica que ha mantenido este Viernes Santo, en la que por su parte el sumo pontífice ha expresado su cercanía al pueblo ucraniano ante el sufrimiento que está viviendo y ha reiterado la "urgencia" de garantizar ayuda humanitaria en el país. También ha expresado su deseo de que se produzca un "cese de las hostilidades y una paz justa y duradera" con Rusia.

Por su parte, el presidente ucraniano ha compartido en sus redes sociales que dicha conversación ha acontecido "en el preciso momento" en el que Ucrania estaba siendo bombardeada por Rusia y "cientos de mártires" sufrieron el impacto de "decenas de misiles".

"El ataque se ha estado produciendo en oleadas desde anoche, y al menos cinco regiones ya han sido atacadas. Ni una sola hora de paz para nuestro pueblo, y esta es la respuesta de Rusia a nuestra propuesta de un alto el fuego en Pascua", ha lamentado Zelenski en su red social X.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN

En lo que se refiere a la conversación con el Santo Padre, han conversado sobre la situación en Oriente Medio y la región del Golfo y también sobre el proceso de negociación en el conflicto ucraniano y el trabajo de Ucrania con el equipo estadounidense.

Zelenski ha expresado su "gratitud" por la ayuda prestada para el regreso de niños secuestrados y por toda la asistencia humanitaria que el Vaticano ha brindado a Ucrania, especialmente durante este difícil invierno.

El líder de Ucrania ha deseado a Su Santidad y a todos los que celebran la Pascua "unas felices fiestas y paz", al tiempo que se ha mostrado agradecido de que el Papa "recuerde a Ucrania, al pueblo ucraniano, y ore por la paz de nuestra nación".