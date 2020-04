Buch defiende que el Govern marque "el paso" al Gobierno en la lucha contra el Covid-19

No descarta que el Ejecutivo deje salir a adolescentes: "Estamos acostumbrados a rectificaciones"

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha dicho que el Govern fue quien pidió que los niños puedan salir a dar un paseo a la calle y que ahora el Gobierno ha reaccionado y lo ha aceptado, y ha apuntado que es indispensable que la Generalitat "continúe marcando el paso" en la lucha contra el coronavirus.

Buch ha recordado, en una entrevista en Catalunya Ràdio este miércoles recogida por Europa Press, que la propuesta de la Generalitat era que puedan salir los niños y adolescentes de hasta 18 años, y que el Gobierno ha propuesto que solo sea hasta los 14, pero no ha descartado que el Ejecutivo lo replantee: "Estamos acostumbrados a rectificaciones de Madrid y ya veremos el sábado qué decisión acaban tomando".

Ha defendido que la propuesta del Govern estaba basada en la salud de los niños y adolescentes, y que espera que el Ejecutivo central vaya mucho más allá en su propuesta, mientras que ha criticado que "el Gobierno de España optó por subordinar a todo el mundo en lugar de trabajar por la colaboración".

"La subordinación que tenemos con el Gobierno español nos ha afectado en la lucha contra el Covid negativamente", ha insistido Buch, que ha puesto como ejemplo la gestión del Govern decidiendo el confinamiento total de la Conca d'Òdena (Barcelona) para detener la propagación del virus.

Preguntado por si los Mossos d'Esquadra van a hacer controles a partir del domingo a los menores para comprobar su edad, ha explicado que no hay suficientes agentes para poder estar en cada esquina, pero ha aseverado que confía en que la ciudadanía cumpla con las normativas e indicaciones: "Pero no le digo que no a que en algún momento se pida una acreditación".