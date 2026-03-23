Jávea, el plan perfecto para Semana Santa: calas, gastronomía y el festival que inaugura la primavera

Imagen de Jávea - JÁVEA

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Jávea se posiciona como uno de los destinos estratégicos de la Costa Blanca para la próxima Semana Santa, impulsada por una propuesta que combina su patrimonio natural con la consolidación del festival 'Mar de Jávea'.

El evento musical, que celebra su tercera edición los días 3 y 4 de abril de 2026, prevé una asistencia de más de 16.000 personas y contará, por primera vez en su historia, con un cabeza de cartel internacional: la banda británica Crystal Fighters.

El festival se desarrollará en dos jornadas que suman más de 18 horas de música en directo. La programación del viernes 3 de abril incluye, además de Crystal Fighters, a artistas como Pignoise, Leire Martínez, Marlena e Íñigo Quintero.

Por su parte, el sábado 4 de abril el protagonismo recaerá en la banda Taburete, que liderará una jornada junto a La La Love You, Efecto Mariposa y las sesiones electrónicas de FUZZ by DJ Nano, configurando una de las primeras grandes citas del calendario festivalero nacional.

Más allá de la oferta cultural, el municipio refuerza su atractivo turístico a través de sus más de 25 kilómetros de costa y su red de miradores.

Enclaves como la Playa del Arenal, el Cap de Sant Antoni o la Cova Tallada -un espacio histórico excavado en el acantilado- se integran en una estrategia que busca diversificar el flujo de visitantes entre el turismo familiar y el de naturaleza.

La localidad destaca además el valor del Parque Natural del Montgó como eje vertebrador de sus rutas de senderismo y actividades al aire libre durante el periodo primaveral.

En el ámbito patrimonial y económico, el casco histórico de Jávea, caracterizado por su arquitectura en piedra tosca, mantiene su actividad centrada en el Mercado de Abastos y el Museo Soler Blasco.

Este dinamismo cultural se complementa con una oferta gastronómica basada en el producto de proximidad, donde destacan los arroces marineros, el pulpo seco y la gamba roja, elementos que funcionan como reclamo para el turismo de calidad que busca experiencias vinculadas a la identidad mediterránea.

Con esta combinación de grandes eventos musicales, protección del entorno marino y promoción de su legado histórico, Jávea busca consolidar sus cifras de ocupación para el puente festivo.

El objetivo del municipio es reafirmarse como un destino multidestino capaz de atraer tanto a los amantes de la música en directo como a aquellos que buscan una escapada de sol y playa tradicional bajo criterios de sostenibilidad y respeto al entorno natural.