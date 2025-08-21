Setenil de las Bodegas o la Playa de las Catedrales: Los lugares más instagrameables para recorrer en caravana

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viajar en autocaravana es una tendencia al alza que permite a sus viajeros conocer algunos de los rincones más espectaculares de la geografía que cuentan, entre otros muchos, con el atractivo de poder hacer bonitas fotografías.

Este punto cobra especial relevancia para las generaciones más jóvenes. Así, el 40% de los jóvenes de las generaciones Y y Z eligen visitar lugares que han visto en redes sociales y solo el 58% prioriza vivir experiencias por encima de adquirir objetos materiales, según un informe de IBIS Data.

Ante esta nueva forma de inspirarse y viajar, CamperDays, plataforma de alquiler de autocaravanas, ha hecho una selección de los rincones más 'instagrameables' de España para servir de inspiración a quienes aún no hayan escogido sus vacaciones.

En primer lugar destacan las Lagunas de Ruidera, en Castilla-La Mancha, conocido como el "Caribe manchego". Se trata de uno de los oasis "más sorprendentes de la península" donde se podrán realizar fotos de aguas turquesas, cascadas y atardeceres. La zona cuenta con parkings y áreas para autocaravanas, así que solo tienes que elegir tu mejor ángulo y dejarte llevar.

Por otro lado, el Mirador de Chipeque, en Tenerife, uno de los balcones "más impresionantes" de la isla donde se puede ver el mar de nubes y unos bonitos atardeceres. Se puede acceder fácilmente por carretera y tiene espacio para aparcar autocaravanas.

En Huesca está la Muralla de Finestres, "un secreto que está ganando protagonismo en redes" gracias a la posibilidad de tomar fotos entre formaciones rocosas, rutas de senderismo y vistas panorámicas.

Setenil de la Bodegas, en Cádiz, es un pueblo metido literalmente debajo de una roca gigante. Este pueblo andaluz "es la prueba de que no todo lo espectacular está en la costa o en la montaña", dice CamperDays, que señala que "a veces, está justo debajo de una roca enorme".

La Playa de las Catedrales, en Lugo, es otra de las "joyas del norte", donde los arcos y cuevas de piedra se combinan con playas de arena fina.

Por último, las Bardenas Reales, en Navarra, es el desierto más cinematográfico de España, perfecto para rutas en autocaravana. Sus cañones y formaciones de arcilla son "el escenario ideal para fotos que parecen sacadas de otro continente".