Derby Hotels Collection prevé facturar más de 90 millones en 2025, un aumento de cerca del 3%

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Derby Hotels Collection prevé una facturación de más de 90 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento en torno al 3% con respecto al año anterior, con una ocupación media del 75% en sus hoteles de Barcelona, Madrid y Londres, con un total de 599.313 clientes alojados y 313.667 habitaciones vendidas.

Así lo ha avanzado su presidente y director general, Jordi Clos y Joaquim Clos, respectivamente, en la marco de la celebración de Fitur 2026, destacando que la compañía ha conseguido volver a crecer, priorizar la exclusividad en espacios singulares y localizaciones preferentes, y apostar por la cultura y la gastronomía como señas de identidad.

Por mercados, Estados Unidos se consolidó como primer mercado, representando el 26% del total de clientes, con un crecimiento del 22% interanual. España y Reino Unido se mantuvieron como mercados clave, ambos con un incremento del 10%, mientras que destacaron especialmente los mercados asiáticos, con un alza del 22% en China y del 18% en Japón.

Además, los principales mercados europeos --Francia, Alemania e Italia-- continúan en el 'top 10' de procedencias, manteniendo cifras estables.

En 2026, el grupo presenta un Villa Real renovado, avanza en la fase final de la reforma de The Caesar, en Londres, con una inversión acumulada cercana a los 20 millones de euros, y prepara una actualización progresiva del Claris Hotel & Spa y Suites Avenue LUXE Apartments en Barcelona, centrada en la mejora de habitaciones y espacios para seguir elevando la experiencia del huésped.

"Estas inversiones responden a una estrategia de largo plazo basada en la mejora del producto, la preservación del patrimonio arquitectónico y la adaptación a un cliente cada vez más exigente, que busca experiencias completas y personalizadas", ha destacado la compañía.

Según la hotelera, no descarta una nueva adquisición, siempre y cuando se trate de "un espacio excepcional en una zona de interés".

Asimismo, la colección de arte de Derby Hotels supera las 5.000 piezas expuestas en sus establecimientos, accesibles tanto a huéspedes como a usuarios locales. Por otro lado, ha consolidado la marca Barcelona Apartment en 2025, con una ocupación media que supera el 80%, tras la incorporación del edificio Europa.

AVANCES EN SOSTENIBILIDAD

En paralelo, Derby Hotels Collection avanza en el desarrollo de su programa 'In Derby Hotels We Trust', que articula su compromiso con la sostenibilidad. Durante 2025, el grupo ha consolidado su Sistema de Gestión de Sostenibilidad, que mide nueve áreas clave de desempeño a través de un sistema de indicadores y se traduce en un Plan de Acción con objetivos y acciones que involucran a todas las áreas operativas y de gestión.

Entre las principales líneas de trabajo destacan la eficiencia energética, la reducción de residuos, la gestión responsable del agua, la formación del personal y la colaboración con proveedores locales y proyectos culturales.

En 2026, la hotelera prevé avanzar en la obtención de certificaciones internacionales de prestigio acorde a los estándares internacionales.