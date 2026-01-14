Dubái llega a Fitur tras recibir 17,5 millones de turistas y duplicar sus hoteles sostenibles en 2025

Dubái impulsa el check-in sin contacto en hoteles para evitar colas entre los huéspedes - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y TURISMO DE DUBÁI (DET)

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dubái reforzará su presencia en el mercado español con su participación en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 que se celebrará la próxima semana en Madrid.

Representada por el Dubai Department of Economy and Tourism (DET), la ciudad llega a la cita tras haber registrado 17,55 millones de visitantes internacionales entre enero y noviembre de 2025, lo que supone un crecimiento del 5% respecto al ejercicio anterior.

La estrategia de promoción para este año pone el foco en la sostenibilidad y la gastronomía, dos de los pilares con los que el emirato busca alinearse con las demandas del viajero español.

Según datos de la entidad, 153 hoteles de la ciudad han sido ya reconocidos por cumplir con altos estándares ambientales en el marco del programa Dubai Sustainable Tourism (DST), lo que representa un incremento del 118% frente a la edición anterior.

APUESTA POR LA GASTRONOMÍA Y LA CULTURA LOCAL.

En el ámbito culinario, Dubái presentará en Madrid sus últimos hitos, destacando la obtención de su primera tercera estrella Michelin para un restaurante local.

Además, el destino ha sido incluido en la guía Best in Travel 2026 de Lonely Planet, que sitúa a las rutas gastronómicas culturales del Viejo Dubái -incluyendo los distritos de Bur Dubai y Deira- como una de las mejores experiencias mundiales por su autenticidad y puesta en valor de la herencia local.

La oferta turística para 2026 incluye una agenda de eventos culturales y nuevas aperturas hoteleras orientadas tanto al turismo familiar como al viajero de ocio, con el objetivo de ofrecer experiencias "sin restricciones en los servicios turísticos" y con una conexión directa con la cultura del emirato.