Fitur 4all sitúa la accesibilidad como eje estratégico de la marca España y motor de competitividad turística

Archivo - Fitur 4All. - FITUR. - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha presentado la tercera edición de Fitur 4all, la sección especializada en turismo accesible de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 21 al 25 de enero de 2026.

Bajo la premisa de que la accesibilidad ha dejado de ser un nicho para convertirse en un factor clave de competitividad, el foro situará la igualdad de oportunidades como un elemento diferencial de la propuesta turística española en los mercados globales.

La jornada profesional, que tendrá lugar el viernes 23 de enero, servirá de marco para analizar la nueva marca España, 'Think you know Spain? Think again'.

Esta estrategia busca posicionar al país ante mercados estratégicos como Estados Unidos y Reino Unido no solo como un destino diverso, sino como un referente en innovación y accesibilidad, transformando la infraestructura turística en una ventaja competitiva.

TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

El programa de Fitur 4all 2026 pondrá el foco en la sostenibilidad social y la gobernanza. En este sentido, Mallorca, patrocinador de la sección, expondrá cómo la integración de la accesibilidad impacta directamente en la fidelización del viajero y en la cohesión del destino. Asimismo, se presentarán casos de éxito nacionales como el de Valencia, y la visión de las diputaciones de Barcelona y Vizcaya.

La dimensión internacional del foro se verá reforzada por la participación de responsables públicos de Perú y Colombia, junto a la World Sustainable Hospitality Alliance y representantes de destinos como Flandes, Alemania y Austria. El objetivo es consolidar la idea de que no existe un modelo de desarrollo sostenible sin garantizar la igualdad de acceso a la experiencia viajera.

La tecnología será otro de los ejes vertebradores de esta edición. Empresas líderes en innovación digital como iUrban, Visualfy, Navilens y ParkDis presentarán soluciones diseñadas para eliminar barreras y mejorar la autonomía de las personas en el entorno turístico. Estas herramientas demuestran cómo la digitalización puede ser el puente definitivo hacia un turismo sin límites.

La jornada profesional del 23 de enero concluirá con la entrega de los III Premios Fitur 4all, destinados a reconocer a las empresas y destinos que lideran la transformación responsable del sector.

Como cierre, el sábado 24 de enero, Fitur abrirá esta sección al público general con talleres de sensibilización para concienciar sobre la importancia de la accesibilidad universal en el ocio y los viajes.