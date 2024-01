València, Capitalidad Verde Europea, se promocionará en Fitur como destino "sostenible y de calidad de vida"

La ciudad también resaltará las Fallas, mostrará su apuesta por el turismo deportivo e impulsará contactos para abrirse a nuevos mercados



La ciudad de Valencia llega este año a la nueva edición de Fitur como Capitalidad Verde Europea, un título que ostentará durante 2024 y que aprovechará para promocionarse en esta feria internacional de turismo como "un destino basado en los valores de la calidad de vida, la alimentación sostenible y la excelencia en infraestructuras verdes". Además, la ciudad también promocionará en esa cita las Fallas, su principal fiesta; mostrará su apuesta por el turismo deportivo, e impulsará contactos para abrirse a nuevos mercados

Así lo ha indicado este jueves la edil de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de la participación de Valencia en el certamen de Madrid. "La designación como Capital Verde Europea 2024 es una potente marca de impacto internacional que vamos a impulsar para apoyar nuestro relato de destino turístico del Mediterráneo", ha señalado.

"Nuestra concepción de Capital Verde Europea como elemento de transformación social fortalecerá nuestra estrategia turística y, en este sentido, deberá implicar a los turistas y también al sector turístico local. Asimismo, deberá ser extensible a todos los mercados. No sólo el europeo sino también a otros como Estados Unidos, que cada vez tiene más importancia para la ciudad", ha añadido la concejala.

Llobet, que ha comparecido acompañada del director de Visit Valencia, Tono Franco, ha destacado que la capital valenciana tendrá en Fitur "una intensa agenda de trabajo para abrirse a nuevos mercados y a nuevas oportunidades de negocio" y ha avanzado que se mantendrán reuniones "con Vueling, Iberia y Lufthansa", con diferentes profesionales y empresas y con oficinas del exterior para acercarse al público de enclaves como "Nueva York, Helsinki o Londres" que "interesan a la ciudad".

Respecto a Estados Unidos ha resaltado el "gran crecimiento" que en Valencia ha tenido este mercado, que ha calificado de "muy importante", "tanto en pernoctación como en viajeros". La edil ha detallado que "han aumentado a un ritmo del 14 y del 7% respectivamente" y ha declarado que esto "posiciona a Estados Unidos como el quinto mercado más importante para la ciudad, por delante de Francia".

Paula Llobet ha afirmado que "uno de los objetivos es seguir afianzando" el mercado estadounidense y ha expuesto que "la labor de promoción va a ser clave, tanto entre los medios de comunicación generalistas y especializados como en el sector turístico internacional". "Valencia está de moda y no lo decimos nosotros, lo dicen medios tan importantes como el The New York Times, que ha elegido" esta ciudad como "uno de los 52 destinos para visitar este año" y "el único de toda España" que aparece en ese listado.

La responsable municipal ha considerado que Fitur y otras ferias internacionales a las que acude la ciudad "de la mano de Visit Valencia son claves para reconocimientos como el de The New York Times". "Fitur es un escaparate magnífico para proyectar el potencial que tiene Valencia como destino sostenible del Mediterráneo. Nos permite, en sus diferentes espacios, establecer un debate y un intercambio de ideas y de generación de conocimiento que queremos que Valencia lidere", ha planteado.

Llobet ha comentado que el próximo miércoles tendrá lugar en este certamen, en la plaza central del stand de la Comunitat Valenciana, una presentación de la Capitalidad Verde Europea y ha considerado que esto permitirá "incrementar la capacidad de influencia" de Valencia "en el turismo, en el modelo presente, en el modelo futuro de la actividad" y "en las respuestas conjuntas a los retos" de la sociedad en materia de sostenibilidad. "El turismo, como actividad transversal, debe estar involucrado" en ese ámbito, ha resaltado.

"Utilizaremos nuestro relato como destino sostenible, con los valores de calidad de vida, alimentación sostenible y excelencia en infraestructuras verdes" para "poner en valor los logros alcanzados en espacios verdes y diversidad, movilidad sostenible y espacios verdes y preservación de un modelo de alimentación saludable", ha dicho.

La titular de Turismo ha avanzado que la capital valenciana presentará en Fitur "cuatro rutas verdes": el río verde --la que recorre los nueve kilómetros del Jardín del Turia--, la del centro histórico, "un espacio de plena convivencia en el entorno urbano con calles peatonales y plazas compartidas por residentes y visitantes"; la ruta de la huerta, el mar y la Albufera, como "entorno natural vinculado a la alimentación saludable y sostenible, al producto de proximidad y a la cultura gastronómica valenciana"; y la itinerario que integra "los ejes primordiales" con los que la cuidad ha sido reconocida Capital Verde Europea.

El stand de Valencia tendrá también espacio para "poner en valor" su fiestas, principalmente las Fallas, "a través de la tecnología y la innovación", ha aseverado la edil, que ha anunciado que se podrá disfrutar de una 'mascletà' en 5DS con un dispositivo que incluye unas gafas y un chaleco para presenciarla como se estuviera en a zona de fuegos de la plaza del Ayuntamiento y que se percibirá también el olor a pólvora. Las Falleras Mayores y sus cortes de honor acudirán a la feria.

Paula Llobet ha avanzado, por otra parte, que en Fitur se presentarán los Gay Games que Valencia acogerá en 2026 y ha apuntado que se pondrá el foco también en la vertiente de "turismo deportivo", con la "muy intensa" agenda de la ciudad en este ámbito. La concejala ha hablado de Ironman 70.3, en abril de 2024; del Mundial de Motorsport Games, de la Maratón, de la Copa del Mundo de Triatlón, del Preolímpico de baloncesto, del 25 aniversario de la Copa de su Majestad la Reina de Vela.

Asimismo, ha manifestado que se presentará la primera edición del certamen internacional de vídeos de Valencia generados con inteligencia artificial, "aprovechando el posicionamiento que tenemos como destino innovador". Llobet ha indicado que se busca mostrar a Valencia " desde una perspectiva actual con los ojos de la inteligencia artificial" y "estimular la formación, la creación y el uso" de esta "en el sector turístico" y "en el sector local".