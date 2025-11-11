La Dolce Vita ilumina el Intercontinental Madrid en Navidad con gastronomía, glamour y lujo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El glamour, la elegancia y el lujo de la Dolce Vita desembarca esta Navidad en el hotel InterContinental Madrid para celebrar unas fiestas donde se evoca la pasión italiana por el arte de vivir en estos días tan señalados. Así, las luces y la magia se instalan un año más durante la Navidad en el hotel, que este año busca trasladar a sus invitados al encanto eterno de La Dolce Vita, evocando la elegancia y la pasión italiana por el arte de vivir.

El hotel invita a disfrutar de unas Navidades de ensueño en un ambiente que combina la sofisticación italiana con la calidez de las celebraciones más auténticas. Bajo su emblemática cúpula, cada detalle está pensado para crear un escenario donde compartir brindis, sabores y momentos inolvidables.

A nivel estético, un gran árbol de Navidad central iluminado con luces cálidas, arreglos florales y ornamentos que evocan la magia de estas fechas se convierte en el protagonista, dando la bienvenida a los visitantes.

En su apuesta por la alta gastronomía, InterContinental Madrid y su chef Miguel de la Fuente han diseñado las propuestas más especiales de estas fiestas con menús pensados para disfrutar de la Nochebuena, la Navidad y el Día de Reyes, en los que el producto y la creatividad se erigen como los grandes protagonistas.

Desde su apertura, en 1953, este icónico hotel se ha posicionado además como un referente de la alta gastronomía experiencial, desde su 'brunch' -que se disfruta todos los domingos del año-, sus cenas con música en vivo, sus jornadas dedicadas a las cocinas del mundo o sus grandes cenas de gala en fechas especiales son ya míticas.

Pero para estas fechas tan especiales, donde las familias y amigos se reúnen alrededor de la mesa. El chef Miguel de la Fuente ha diseñado dos menús de gala para Nochebuena y Fin de Año concebidos para vivir una experiencia culinaria bajo la espectacular cúpula del lobby central, en un ambiente cuidado al detalle que combina elegancia, sabor y celebración.

Para la noche del 24 de diciembre celebrará la tradicional cena de gala de Nochebuena en la que se servirá un menú de seis pases donde destacan platos como salpicón de gamba roja con jugo de hojas verdes, foie mi cuit con anguila ahumada y pan de nueces molido, crema de bogavante al Pernod Ricard con ravioli de centolla, merluza de anzuelo en infusión de lemongrass y tapioca, paletilla de lechal a baja temperatura con pesto rojo y un postre de yuzu con caramelo tostado y grosellas.

Mientras que para Nochevieja, el Intercontinental propone una fiesta única con una gran cena de gala y el cotillón hasta altas horas de la madrugada con música en vivo y DJ. El menú, compuesto por seis pases, combina técnica y refinamiento con elaboraciones como crujiente y meloso de cigala con matices de tierra, ensalada de pichón en escabeche de tamarindo, foie asado con manzana crujiente y consomé clarificado, lenguado y percebes en salsa de prosecco con caviar ahumado, tournedó de ternera de la Sierra de Guadarrama con crema trufada y colmenillas y un postre final de chocolate, limón y fresas ahumadas. Todo maridado por una cuidada selección de vinos que maridan a la perfección con la propuesta gastronómica.

BRUNCH NAVIDEÑO Y MÁGICA TARDE NOCHE DE REYES CON VISTAS A LA CABALGATA

El hotel también ha mimado sus propuestas para el resto de días festivos de esta Navidad. Así, su emblemático brunch se vestirá de gala bajo la cúpula central del lobby los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Una propuesta gastronómica que reúne más de 200 elaboraciones en formato buffet, con estaciones en vivo, mariscos, sushi, arroces, carnes asadas, pescados, quesos internacionales y una irresistible selección de postres artesanales. Todo ello acompañado de música en directo y un ambiente festivo pensado para disfrutar en familia.

Además, en la mágica tarde del 5 de enero, se ofrecerá la tradicional merienda de Reyes de estilo buffet con una cuidada selección de platos dulces y salados que permitirá a todos disfrutar en familia y embriagarse de la magia, la ilusión y las emociones de este día tan especial para mayores y pequeños.

La velada contará con música en vivo y una zona infantil con opciones pensadas especialmente para los más pequeños, ya que el hotel brinda una localización perfecta para poder seguir en vivo la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos desde la comodidad de las habitaciones y suites del hotel a los pies de la Castellana.