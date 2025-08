Dónde ver los Fuegos de la Feria de Málaga: Only YOU Hotel ofrece vistas exclusivas y caseta urbana

Only YOU Hotel Málaga celebra la Feria con vistas privilegiadas los Fuegos y caseta propia en el centro - ONLY YOU HOTLES

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Only YOU Hotel Málaga se suma un año más a la celebración de la Feria de Málaga, que tendrá lugar del 15 al 22 de agosto, con una programación especial que incluye gastronomía, música en directo y vistas privilegiadas para disfrutar de la tradicional Noche de los Fuegos.

Con una propuesta doble, el hotel se convertirá durante esos días en uno de los epicentros festivos de la ciudad. Por un lado, el restaurante Carmen se transformará en Carmen The One and Only, una caseta urbana abierta al público entre las 13:30 y las 17:30 horas, que ofrecerá tapas andaluzas, cocina mediterránea, bebidas refrescantes y actuaciones musicales en directo. Entre los artistas confirmados se encuentran Pilar Suárez, el DJ set de Larkaica Flamencofusión y Lázaro Cruz.

Por otro lado, el viernes 15 de agosto, coincidiendo con la esperada Noche de los Fuegos, el hotel ha diseñado dos experiencias exclusivas desde sus plantas altas. En el restaurante Lola, ubicado en la séptima planta, los asistentes podrán disfrutar de una cena con menú mediterráneo y espectáculo de flamenco en vivo.

Paralelamente, el rooftop Lolita Skyview Cocktail Bar, en la octava planta, ofrecerá una cena tipo cóctel con concierto en directo y vistas panorámicas de 360° sobre la ciudad y la bahía de Málaga.

Ambos planes estarán disponibles entre las 21:00 y las 23:30 horas y requerirán reserva previa a través de la web del hotel.

Con esta programación, Only YOU Hotel Málaga consolida su apuesta por la integración de la cultura local y la creación de experiencias que conectan a visitantes y residentes con la esencia de cada destino.

UN DESTINO DENTRO DEL DESTINO.

Situado en el corazón de Málaga, con vistas al puerto, la ciudad histórica y el Mediterráneo, Only YOU Hotel Málaga se ha consolidado como uno de los referentes en la oferta hotelera en la ciudad. Con estas dos activaciones, Only YOU Hotel Málaga refuerza su posición como espacio de referencia durante la Feria de Málaga, una de las celebraciones más destacadas de la ciudad y que se han convertido en los últimos años en un destino de moda.

Tanto visitantes como locales encontrarán en el hotel un lugar donde celebrar, disfrutar y vivir la fiesta desde un enfoque único: cercano a la tradición, pero con la sofisticación que define a la marca.

Ya sea degustando platos andaluces al ritmo del flamenco en la Caseta Carmen The One and Only, o contemplando los fuegos artificiales desde las alturas acompañado de buena música y gastronomía, el hotel invita a vivir la feria con todos los sentidos, en una propuesta que une lo mejor de Málaga con el sello inconfundible de Only YOU Hotels.

Además de estas propuestas especiales, el hotel pone a disposición de sus huéspedes el servicio Guest Experience, que ofrece reservas en museos, packs exclusivos para la feria, traslados al recinto y todo lo necesario para vivir Málaga y su Feria conectando con su esencia auténtica.