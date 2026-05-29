Dormir en el futuro: así son los hoteles inmersivos de Futuroscope

Hotel Station Cosmos - FUTUROSCOPE

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El parque temático francés Futuroscope ha dado un paso estratégico en su modelo de negocio al transformar su oferta hotelera en una extensión directa de la experiencia de sus atracciones.

Bajo la premisa de que el viaje ya no comienza ni termina en las puertas del recinto, el complejo ha diseñado tres conceptos de alojamiento diferenciados que buscan prolongar la inmersión del visitante a través del diseño, la gastronomía y la sostenibilidad, según ha informado la compañía.

Dentro de esta apuesta por el turismo de experiencia, destaca el Hôtel Station Cosmos, un establecimiento de cuatro estrellas que simula una estación orbital. El hotel ha sido concebido para que el huésped se sienta parte de una misión intergaláctica, utilizando una arquitectura futurista y habitaciones en forma de cápsulas espaciales.

Este concepto busca dar continuidad a la narrativa tecnológica del parque, convirtiendo la pernoctación en una actividad inmersiva más para las familias y aficionados a la ciencia ficción.

Asimismo, la oferta se complementa con propuestas gastronómicas que desafían los formatos convencionales, como el restaurante Space Loop. En este establecimiento, la tecnología se convierte en el centro del espectáculo al emplear un sistema de raíles inspirado en circuitos de alta velocidad para trasladar los platos directamente a las mesas.

Este servicio, disponible bajo reserva tanto para huéspedes como para el público general, refuerza la estrategia del resort de integrar el entretenimiento en cada punto de contacto con el cliente.

DESCONEXIÓN Y RESPETO MEDIOAMBIENTAL.

En el extremo opuesto de la oferta tecnológica, Futuroscope ha desarrollado el concepto Ecolodgee, una propuesta centrada en la desconexión y el respeto medioambiental.

Se trata de lodges independientes integrados en el paisaje natural que carecen de aire acondicionado para minimizar el impacto ecológico y priorizar una integración orgánica con el entorno.

La compañía ha subrayado que este proyecto se rige por una carta eco-responsable que incluye el uso de materiales sostenibles y una gestión eficiente de los recursos naturales.

Desde la dirección del resort señalan que esta evolución responde a una tendencia clara en el sector turístico hacia los destinos experienciales, donde el alojamiento deja de ser un servicio práctico para convertirse en una pieza clave del relato del viaje.

Con esta integración de tecnología, naturaleza y hospitalidad, Futuroscope busca diferenciarse en el mercado europeo ofreciendo una propuesta de valor basada en la capacidad de generar recuerdos memorables más allá de las propias atraccio