Fin de año Fellini-style: donde las campanadas suenan con limoncello, palmeras y piscinas infinitas

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Imagina despertar en un oasis tropical donde el aroma a jazmín y cítricos se funde con la brisa del Mediterráneo, mientras las piscinas infinitas climatizadas brillan bajo un sol de invierno que ronda los 18 grados.

En Asia Gardens Hotel & Thai Spa, un resort de lujo inspirado en el sudeste asiático enclavado en las colinas de Finestrat (Alicante), la Navidad y el Fin de Año dejan de ser fríos y convencionales para convertirse en una celebración vibrante, glamour y profundamente mediterránea.

Este año, el hotel ha bautizado su propuesta como Dolce Vita Party, una oda felliniana a la pasión por la vida que transforma las fiestas en algo inolvidable.

Este año el lema es claro: 'No hay final. No hay principio. Solo existe la pasión infinita de la vida', la frase de Fellini que preside toda la campaña. Y lo cierto es que cuesta imaginar un lugar más adecuado para aplicarla.

Mientras en media Europa se encienden las chimeneas, aquí uno puede desayunarse un zumo de mango junto a una infinity pool con vistas al Mediterráneo, tomarse un cóctel de limón bajo palmeras decoradas con luces cálidas y brindar por el 2026 con los pies casi en el agua.

Para Navidad, la propuesta es íntima y cálida. Un paquete de dos noches desde 675 euros por noche en habitación Doble Deluxe (para dos personas) que incluye alojamiento, desayuno buffet, la gran cena de Nochebuena del 24 de diciembre con actuación en vivo y un menú especial el día de Navidad. Es la opción ideal para quienes sueñan con abrir los regalos en albornoz, junto a un árbol de Navidad flanqueado por limoneros y con el mar brillando al fondo.

El plato fuerte llega con el Fin de Año. La Dolce Vita Party promete ser la gran fiesta mediterránea del Levante español: gala de etiqueta, alta gastronomía, música en directo, barra libre hasta la madrugada y cotillón para recibir el 2026 como merece.

Los paquetes de tres o cinco noches parten de 920 euros por noche en Doble Deluxe (740 euros si se reservan cinco noches), 985 euros en Superior Deluxe y 1.215 euros en Suite, para dos adultos e incluyendo la gran cena de gala y el brunch de resaca del 1 de enero. Los precios bajan cuanto más largas son las estancias, premiando a quienes decidan convertir el puente en una pequeña luna de miel de invierno.

El hotel, miembro de The Leading Hotels of the World, despliega todos sus encantos: varias piscinas zen, algunas de ellas climatizadas a 30 grados, un spa tailandés considerado de los mejores de Europa, jardines que parecen sacados de Ubud y restaurantes que van del japonés al mediterráneo creativo. Todo envuelto en esa atmósfera de lujo silencioso porque como diría Fellini 'Sólo existes por lo que haces'.

Porque eso es, al fin y al cabo, lo que propone Asia Gardens: cambiar el frío y la rutina por una Navidad tropical y un Fin de Año lleno de estilo italiano. Limones, música, cócteles perfectos y la sensación de estar exactamente donde hay que estar cuando suenan las campanadas.