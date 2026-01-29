Finn Ackerman (Iberostar): "Apostamos por un crecimiento ambicioso pero selectivo"

Finn Ackerman, director comercial de Iberostar Hotels & Resorts - IBEROSTAR HOTELS AND RESORTS

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iberostar Hotels & Resorts encara 2026 con una estrategia de crecimiento "ambicioso pero selectivo", tras un ejercicio de resultados récord en todas sus magnitudes. La división hotelera del grupo turístico subraya que su hoja de ruta no prioriza el volumen, sino la rentabilidad y el reposicionamiento de activos, una estrategia respaldada por un plan de inversión de 1.000 millones de euros previsto hasta 2028.

Al cierre del ejercicio, con una cartera de 100 hoteles y más de 33.500 habitaciones en 14 países, la división hotelera del Grupo Iberostar alcanzó unos ingresos gestionados de 2.369 millones de euros, con un incremento interanual del 8,7%. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la división hotelera ha aumentado un 17% en 2025, lo que contribuye a un crecimiento del 60% en los últimos tres años.

El director comercial de Iberostar Hotels & Resorts, Finn Ackerman, aseguró en una entrevista a Europa Press en el marco de Fitur que los resultados "responden a un rendimiento muy sólido en todos los mercados emisores", impulsado principalmente por el incremento del precio medio por habitación, "aceptado positivamente por el cliente gracias al refuerzo de la calidad y la experiencia".

"Nuestro crecimiento no es casualidad. Hemos consolidado nuestro posicionamiento tras la pandemia mediante un enfoque mucho más profundo en la experiencia del cliente, refinando el producto, la gastronomía y el servicio para adaptarnos a lo que realmente busca el viajero", subrayó Ackerman.

INVERSIÓN, CALIDAD Y EXPANSIÓN SELECTIVA.

Ackerman señaló que la mejora de resultados no se apoya en recortes de costes, sino en la "fortaleza del top line" y en una estrategia de reposicionamiento de hoteles hacia segmentos superiores. "Un producto reformado genera más rentabilidad, pero lo importante es que hemos alcanzado niveles récord de satisfacción de cliente", añadió.

El grupo destinará una parte sustancial del plan de inversión de 1.000 millones de euros hasta 2028 a la renovación integral de hoteles y al crecimiento mediante contratos de gestión, especialmente en América y nuevos destinos como Zanzíbar (Tanzania) o Montenegro, ambos con apertura prevista en 2026.

"El objetivo no es crecer por crecer, sino crecer bien. Nuestra expansión será siempre selectiva, coherente con lo que somos: una marca de resorts frente al mar", apuntó el directivo.

El ambicioso plan de inversión estará destinado a impulsar nuevos proyectos y a la transformación de activos. "Afrontamos 2026 con un firme compromiso inversor y convencidos de que el desarrollo del talento es fundamental para crear valor sostenible en los destinos donde operamos", explicó el directivo a Europa Press.

De este modo, la estrategia de Iberostar para los próximos años se aleja del crecimiento masivo para centrarse en la selectividad y el valor de marca. La hotelera ha definido su hoja de ruta estratégica priorizando la expansión bajo el modelo de gestión en mercados como América, al tiempo que reafirma su compromiso exclusivo con el segmento de lujo vacacional en primera línea de mar,

En este marco de crecimiento, la compañía española prevé hitos clave para 2026 como su apertura en Montenegro y su incursión en el mercado de África Oriental con su primer establecimiento en Zanzíbar (Tanzania).

MERCADOS EMISORES Y PERSPECTIVAS PARA 2026

Iberostar prevé mantener un crecimiento de un dígito alto en 2026, apoyado en la buena evolución de sus ventas actuales, que "presentan un incremento del 9% a nivel global". EMEA se mantiene como la región más robusta, con un aumento del 12% en ventas, mientras que América mostró un avance del 10% y el mercado argentino se disparó un 34%.

El directivo admitió que los mercados alemán y estadounidense fueron los que menos crecieron en 2025, aunque la compañía trabaja para "volver a elevar el ritmo". En cambio, el mercado británico destacó con un crecimiento acumulado del 50% en dos años, impulsado por una estrategia de distribución omnicanal que optimiza todos los canales de venta.

Los destinos del Mediterráneo, como Túnez, Montenegro, Grecia o Marruecos, experimentaron una evolución muy positiva. Entre otros, destacan las Islas Baleares y las Islas Canarias con crecimientos en ventas superiores al 10%. El ADR en la región creció cerca del 8%

REAFIRMACIÓN EN EL MODELO BEACHFRONT Y SOSTENIBILIDAD

Ackerman defendió que Iberostar mantendrá su especialización en hoteles "frente al mar", descartando entrar en el segmento urbano. "Nuestro valor diferencial está en las ubicaciones privilegiadas. No nos interesa ocupar segundas o terceras líneas", aseguró.

A pesar de la tendencia de concentración en el sector, Iberostar defiende su modelo de empresa familiar independiente. Ackermann destaca que esta estructura les permite pensar en "generaciones y no en ciclos cortos", evitando la presión de los mercados públicos para crecer de forma forzada. La alianza comercial con IHG se mantiene además como una pieza clave para penetrar en mercados específicos sin perder su autonomía

La expansión y la rentabilidad van de la mano del compromiso con la sostenibilidad, un eje estructural del grupo bajo el programa Wave of Change. Según el CFO, la agenda ambiental y social "ha sido una ventaja competitiva real".

"Nos diferencia frente a otros operadores. La sostenibilidad no es un añadido, es parte de nuestra propuesta de valor y una de las razones por las que los mercados emisores confían cada vez más en nosotros."

En 2025, Iberostar redujo más de un 80% los residuos enviados a vertedero respecto a 2021 y logró que el 93% del pescado y marisco servido en sus hoteles proviniera de fuentes responsables, alcanzando el 100% en España, México y Portugal.

Con 70 años de historia y 40.000 empleados en 14 países, Iberostar asegura que encara 2026 con el objetivo de reforzar su rentabilidad "sin renunciar a la calidad ni al modelo de turismo responsable que define nuestra estrategia a largo plazo".